SuperEnalotto, Jackpot sempre più ricco: 220,5 milioni

Il “6” si è nascosto ancora nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 142 di venerdì 4 settembre, con il Jackpot che non si ferma e sale arrivando a quota 220,5 milioni di euro, montepremi in palio per il concorso di questa sera, sabato 5 settembre, che è attualmente il più alto al mondo.

Il “6” super montepremi milionario continua così a far sognare ma intanto festeggia una persona che ha centrato un punto 5 da 156.649,12 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Giardini Naxos (Messina) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Lanza situato in via Umberto, 233. La combinazione vincente è stata: 8 – 44 – 60 – 73 – 86 – 89 – J 57 – SS 42. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 4 settembre ha assegnato 300.965 vincite.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/