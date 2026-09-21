Lancia Gamma, la scommessa è anche europea

Per la nuova Lancia Gamma, nel centoventesimo anno dalla nascita dal marchio, ci sono state due anteprime: la prima, pubblica, nel pieno centro della sua Torino in occasione del recente Salone Auto 2026; quella successiva, istituzionale, al ministero delle Imprese e del Made in Italy: presenti il padrone di casa, Adolfo Urso; il capo di Stellantis per l’Europa allargata, Emanuele Cappellano; la responsabile del mercato italiano del gruppo Antonella Bruno; il presidente della Regione Basilicata, dove il modello sarà prodotto (Melfi), Vito Bardi.La nuova Gamma, disponibile nelle concessionarie entro l’anno, si propone di dare un impulso all’offerta del marchio, da troppi anni relegato a un solo modello, la Ypsilon (nelle concessionarie dall’inizio del 2024 dopo l’uscita di scena della vettura precedente, sempre con lo stesso nome), proponendosi anche su altri mercati europei. Una nuova sfida, dunque, che punta a garantire continuità e forza al marchio fondato da Vincenzo Lancia e passato alla storia grazie ad auto eleganti, frutto della creatività di maestri del design (la Stratos firmata da Marcello Gandini), protagoniste cinematografiche (“Il sorpasso” di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant), presenti nel garage del Quirinale (la Flaminia 335) e con gloriosi trascorsi rallistici.Lancia, dunque, reduce da stagioni difficili, volta pagina e sotto la gestione di Antonio Filosa, Emanuele Cappellano e Antonello Bruno dà rilievo soprattutto all’eleganza, alla sportività e all’italianità. Disegnata a Torino presso il Centro Stile Lancia, sviluppata e industrializzata in Italia e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, la nuova Gamma nasce da un sistema di competenze che coinvolge designer, ingegneri, tecnici, operatori e fornitori. Dunque, un progetto tricolore lungo l’asse Torino - Melfi. Il design, in particolare, è stato creato sotto la Mole, nel Centro stile Lancia guidato da Gianni Colonello. “Con questo modello vogliamo trasformare design, qualità, capacità industriale e cultura italiana del progetto in un elemento concreto di competitività, in Italia e sui mercati europei”, il piano illustrato da Antonella Bruno, managing director di Stellantis in Italia. Ed Emanuele Cappellano: “La nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis. Melfi rappresenta un patrimonio di competenze, tecnologia e qualità, così come gli altri nostri stabilimenti italiani”.Qualche dettaglio tecnico. La nuova “fastback crossover”, lunga 4,67 metri e sviluppata sulla piattaforma “STLA Medium”, sarà disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche. La versione Hybrid offrirà 1.000 chilometri di autonomia complessiva, mentre quelle elettriche arriveranno fino a circa 740 chilometri. Al vertice della gamma, inoltre, ci sarà una versione a trazione integrale con 375 cavalli di potenza. Il target a cui la novità si rivolge riguarda sia clienti privati sia business, “confermando l’Italia come cuore e principale mercato del marchio e affiancandole una chiara ambizione europea”, precisa una nota del gruppo.La doppia presentazione della nuova Gamma (la prima serie, disegnata da Pininfarina, ammiraglia del marchio, aveva debuttato nel 1976 al Salone di Ginevra) si è tenuta nei giorni successivi la celebrazione dei 120 anni all’Heritage Hub di Torino alla quale hanno partecipato oltre 140 appassionati provenienti dai Club Lancia, ufficialmente riconosciuti in Italia e in Europa. “Un appuntamento - è stato sottolineato - che ha celebrato il legame profondo tra Lancia e la sua community internazionale, riunendo persone che da generazioni custodiscono, valorizzano e condividono la cultura e la storia del brand”.