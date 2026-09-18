Lepas L8, il SUV plug-in da 279 CV punta su dotazione e abitacolo

Il gruppo Chery ha portato in Italia la nuova Lepas L8, SUV ibrido plug-in che costa da 41.700 a 44.700 euro e prova inserirsi in un segmento non certo privo di concorrenti, dove ormai troviamo sia i produttori occidentali, sia le proposte cinesi.

Lepas è il terzo marchio portato in Italia dal gruppo cinese dopo Omoda e Jaecoo. Rispetto a questi ultimi punta a chi una maggiore qualità percepita, senza però voler competere direttamente con le case premium europee. La ricetta è semplice: tanto spazio, tanti accessori di serie e un sistema ibrido plug-in capace di coprire buona parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare benzina, ma in grado di arrivare comunque a destinazione anche senza ricarica grazie a un serbatoio da 60 litri.

La tecnica non è dissimile dalla Jaecoo J8 visto che piattaforma e meccanica sono condivise. Lepas ha però lavorato maggiormente sull’abitacolo, utilizzando rivestimenti più vicini al mondo premium, e anche il design degli interni ne beneficia. Si nota nella plancia con lo schermo da 13,2 pollici ben raccordato alle linee dell’abitacolo.

I numeri di Lepas L8

La tecnologia c’è poi tutta: la strumentazione digitale da 10,2 pollici propone le informazioni di guida, mentre Apple CarPlay e Android Auto non richiedono il collegamento via cavo e permettono di connettere lo smartphone per chi vuole qualcosa in più rispetto alla navigazione integrata di serie.

La batteria LFP da 18,4 kWh promette 90 chilometri nel ciclo WLTP combinato e 123 chilometri in città: per chi è compatibile, Lepas L8 si comporta praticamente come un’elettrica… a patto di ricaricarla regolarmente.

A questo proposito c’è la ricarica in corrente alternata a 6,6 kW e in corrente continua a 40 kW.

Tre i motori: l’elettrico di trazione arriva a 204 CV, il quattro cilindri 1.5 turbo a benzina ne eroga 143 e il secondo elettrico si occupa solo della generazione dell’energia, superando di poco gli 80 cv. Quando elettrico e termico lavorano insieme la potenza disponibile raggiunge 279 CV, ma nell’uso quotidiano si viaggia con i 204 cv dell’elettrico perché il termico interviene solo al bisogno. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è da 7,9 secondi e la velocità massima è limitata a 180 km/h.

Non è quindi un SUV lento, anzi la potenza c’è, ma i quasi 1.945 kg a vuoto si sentono…

Lepas L8, il SUV plug-in da 279 CV

Come va? Prova su strada

E la conferma arriva dalla prima prova su strada. Lepas L8 è nel suo habitat naturale quando viene guidata senza fretta: in città procede spesso nel silenzio della modalità elettrica, assorbe con efficacia le asperità della strada e lo sterzo è facile e leggero, perfetto per le manovre nonostante la lunghezza dell’auto.

Durante la prova in un contesto prevalentemente extra-urbano, il termico si è fatto sentire poco, anche quando abbiamo affrontato tornanti e curve in salita.

Qui, però, la massa e la mole dell’auto fanno emergere i limiti: il motore ha tanto da dare, ma il rollio si percepisce se il ritmo è da cronoscalata. Meglio pennellare le curve al trotto, specie se si hanno passeggeri.

Insomma, la conferma della natura di questo Lepas L8 arriva dal test che lo promuove per il comfort e la silenziosità e lo rende in grado di guardare anche ai marchi tedeschi per qualità di interni, finiture e dotazione… ma paga rispetto alle tedesche un telaio meno prestazionale.

La priorità è stata assegnata alla comodità quotidiana, non alla velocità di percorrenza in curva, e in questo non deluderà affatto.

Prezzi e versioni

Per portarsi a casa Lepas L8 servono almeno 41.700 euro. È il prezzo della Essence che offre già cerchi da 19 pollici, otto airbag, rivestimenti in tessuto e similpelle, i due schermi digitali e l’intero pacchetto di ADAS.

La Elegance costa 44.700 euro ed è più completa, includendo anche il tetto panoramico, parcheggio automatico e sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione massaggio.

Incoraggiante la garanzia: sette anni o 150.000 chilometri per la vettura, otto anni o 160.000 chilometri per i componenti elettrici.