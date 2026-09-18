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Automotive

Lepas L8, il SUV plug-in da 279 CV punta su dotazione e abitacolo

Con 90 chilometri di autonomia elettrica, ricarica rapida e un prezzo di 41.700 euro, Lepas L8 prova a ritagliarsi uno spazio nel sempre più affollato dei grandi SUV ibridi. Il comfort c’è tutto, ma basterà per spiccare in un segmento ormai pieno di concorrenti?

Luigi Melita
Lepas L8, il SUV plug-in da 279 CV
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Il gruppo Chery ha portato in Italia la nuova Lepas L8, SUV ibrido plug-in che costa da 41.700 a 44.700 euro e prova inserirsi in un segmento non certo privo di concorrenti, dove ormai troviamo sia i produttori occidentali, sia le proposte cinesi.

Lepas è il terzo marchio portato in Italia dal gruppo cinese dopo Omoda e Jaecoo. Rispetto a questi ultimi punta a chi una maggiore qualità percepita, senza però voler competere direttamente con le case premium europee. La ricetta è semplice: tanto spazio, tanti accessori di serie e un sistema ibrido plug-in capace di coprire buona parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare benzina, ma in grado di arrivare comunque a destinazione anche senza ricarica grazie a un serbatoio da 60 litri.

La tecnica non è dissimile dalla Jaecoo J8 visto che piattaforma e meccanica sono condivise. Lepas ha però lavorato maggiormente sull’abitacolo, utilizzando rivestimenti più vicini al mondo premium, e anche il design degli interni ne beneficia. Si nota nella plancia con lo schermo da 13,2 pollici ben raccordato alle linee dell’abitacolo.

I numeri di Lepas L8

La tecnologia c’è poi tutta: la strumentazione digitale da 10,2 pollici propone le informazioni di guida, mentre Apple CarPlay e Android Auto non richiedono il collegamento via cavo e permettono di connettere lo smartphone per chi vuole qualcosa in più rispetto alla navigazione integrata di serie.

La batteria LFP da 18,4 kWh promette 90 chilometri nel ciclo WLTP combinato e 123 chilometri in città: per chi è compatibile, Lepas L8 si comporta praticamente come un’elettrica… a patto di ricaricarla regolarmente.

A questo proposito c’è la ricarica in corrente alternata a 6,6 kW e in corrente continua a 40 kW.

Tre i motori: l’elettrico di trazione arriva a 204 CV, il quattro cilindri 1.5 turbo a benzina ne eroga 143 e il secondo elettrico si occupa solo della generazione dell’energia, superando di poco gli 80 cv. Quando elettrico e termico lavorano insieme la potenza disponibile raggiunge 279 CV, ma nell’uso quotidiano si viaggia con i 204 cv dell’elettrico perché il termico interviene solo al bisogno. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è da 7,9 secondi e la velocità massima è limitata a 180 km/h.

Non è quindi un SUV lento, anzi la potenza c’è, ma i quasi 1.945 kg a vuoto si sentono…

Lepas L8, il SUV plug-in da 279 CV
Lepas L8, il SUV plug-in da 279 CV

Come va? Prova su strada

E la conferma arriva dalla prima prova su strada. Lepas L8 è nel suo habitat naturale quando viene guidata senza fretta: in città procede spesso nel silenzio della modalità elettrica, assorbe con efficacia le asperità della strada e lo sterzo è facile e leggero, perfetto per le manovre nonostante la lunghezza dell’auto.

Durante la prova in un contesto prevalentemente extra-urbano, il termico si è fatto sentire poco, anche quando abbiamo affrontato tornanti e curve in salita.

Qui, però, la massa e la mole dell’auto fanno emergere i limiti: il motore ha tanto da dare, ma il rollio si percepisce se il ritmo è da cronoscalata. Meglio pennellare le curve al trotto, specie se si hanno passeggeri.

Insomma, la conferma della natura di questo Lepas L8 arriva dal test che lo promuove per il comfort e la silenziosità e lo rende in grado di guardare anche ai marchi tedeschi per qualità di interni, finiture e dotazione… ma paga rispetto alle tedesche un telaio meno prestazionale.

La priorità è stata assegnata alla comodità quotidiana, non alla velocità di percorrenza in curva, e in questo non deluderà affatto.

Prezzi e versioni

Per portarsi a casa Lepas L8 servono almeno 41.700 euro. È il prezzo della Essence che offre già cerchi da 19 pollici, otto airbag, rivestimenti in tessuto e similpelle, i due schermi digitali e l’intero pacchetto di ADAS.

La Elegance costa 44.700 euro ed è più completa, includendo anche il tetto panoramico, parcheggio automatico e sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione massaggio.

Incoraggiante la garanzia: sette anni o 150.000 chilometri per la vettura, otto anni o 160.000 chilometri per i componenti elettrici.

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