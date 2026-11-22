La Maserati Grecale continua a rappresentare uno dei modelli più importanti per la Casa del Tridente, portando il DNA sportivo del marchio nel segmento dei SUV premium. Presentata nel 2022, si è distinta fin dal debutto per il connubio tra eleganza italiana, versatilità e prestazioni, con una gamma capace di spaziare dalle motorizzazioni ibride fino all’elettrica Folgore. L’ultimo aggiornamento, introdotto nel 2026 con il Model Year 2027, interviene su design, tecnologia e qualità degli interni, mantenendo al centro il piacere di guida. Abbiamo provato la Grecale Trofeo, la versione più sportiva della gamma, equipaggiata con il celebre V6 Nettuno da 530 CV, derivato dalla tecnologia sviluppata per la supercar MC20. Un SUV che vuole dimostrare come prestazioni da sportiva e praticità quotidiana possano convivere, anche se a un prezzo importante: il listino parte da 128.100 euro.

Maserati Grecale Trofeo

Dimensioni e design

La Grecale Trofeo conserva proporzioni muscolose ed eleganti, con una lunghezza di 4,88 metri, una larghezza di 1,98 e un’altezza di 1,66 metri. Il passo di 2,90 metri permette di ottenere un abitacolo spazioso, mentre la carrozzeria ribassata rispetto alle altre versioni ne sottolinea il carattere sportivo. L’aggiornamento introduce un frontale ridisegnato, con una calandra più pronunciata e il caratteristico profilo shark nose, ispirato alle sportive del Tridente. Le nuove prese d’aria laterali integrano soluzioni aerodinamiche studiate per migliorare il flusso attorno ai passaruota, mentre il cofano scolpito e i gruppi ottici sottili contribuiscono a rendere l’insieme più aggressivo. La versione Trofeo si distingue per numerosi dettagli specifici, tra cui inserti in fibra di carbonio, paraurti sportivi con inserti neri, cerchi in lega fino a 21 pollici e quattro terminali di scarico posteriori bruniti. La linea laterale rimane pulita e slanciata, con una silhouette che riesce a combinare eleganza e sportività senza risultare eccessiva. Il posteriore conserva i caratteristici gruppi ottici ispirati al boomerang, richiamando la tradizione stilistica Maserati. Attira gli sguardi e consensi.

Maserati Grecale Trofeo

Interni e tecnologia

L’abitacolo della Grecale Trofeo rappresenta uno degli aspetti più riusciti del progetto, con un ambiente raffinato che mette insieme lusso, tecnologia e dettagli sportivi. I sedili avvolgenti presentano rivestimenti in pelle pregiata con cuciture a contrasto, mentre gli inserti in fibra di carbonio contribuiscono a creare un’atmosfera esclusiva. Ottima la qualità percepita, grazie a materiali ricercati e assemblaggi curati. Tra le novità dell’ultimo aggiornamento troviamo il nuovo volante sportivo dalla geometria ottagonale, rivestito in Alcantara e caratterizzato da una corona particolarmente piacevole da impugnare, sebbene molto spessa. Cambia anche l’iconico orologio digitale al centro della plancia, ora con cornice ottagonale in metallo, mentre il selettore della trasmissione introduce pulsanti metallici con feedback aptico, migliorando la sensazione di qualità rispetto al passato.

Maserati Grecale Trofeo, il test drive

Interessante la possibilità di selezionare la marcia avanti o la retromarcia attraverso le palette al volante durante le manovre a bassa velocità. La componente tecnologica rimane affidata alla strumentazione digitale da 12,3 pollici e al sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant, con display centrale da 12,3 pollici basato su Android Automotive. Sotto troviamo un secondo schermo da 8,8 pollici dedicato alla climatizzazione, mentre sono disponibili Apple CarPlay e Android Auto wireless. Il sistema è completo e abbastanza intuitivo, sebbene alcune regolazioni del climatizzatore richiedano troppi passaggi sul touchscreen. Lo spazio a bordo è generoso, ma non incredibile. Davanti si viaggia comodamente, con numerose regolazioni per trovare la posizione di guida ideale, mentre dietro due adulti possono accomodarsi senza particolari sacrifici per gambe e testa. Il bagagliaio offre 570 litri, un valore più che interessante per un SUV di questa categoria. Tra gli optional spicca l’impianto audio Sonus faber da 21 altoparlanti e 1.285 watt, capace di offrire una qualità sonora di incredibile livello.

Maserati Grecale Trofeo

Prova su strada: il V6 Nettuno è il vero protagonista

Sotto il cofano della Grecale Trofeo troviamo il 3.0 V6 Nettuno biturbo, un motore sviluppato da Maserati e caratterizzato dall’innovativa tecnologia di combustione a precamera, derivata dall’esperienza maturata nel motorsport. Eroga 530 CV e 620 Nm di coppia, trasferiti alle quattro ruote attraverso una trasmissione automatica ZF a otto rapporti. Le prestazioni sono da autentica sportiva: lo 0-100 km/h viene completato in appena 3,8 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 285 km/h.

Bastano pochi chilometri per capire che il motore rappresenta uno degli elementi più caratteristici della Grecale Trofeo. La risposta all’acceleratore è immediata, con una spinta corposa già ai bassi regimi che diventa particolarmente coinvolgente quando si sale di giri. Il V6 ha un’erogazione progressiva ma decisamente energica, accompagnata da una sonorità metallica e profonda che contribuisce a rendere l’esperienza di guida più coinvolgente. Il cambio automatico riconferma la bontà meccanica del connubio ZF-V6 biturbo, come già apprezzato su Giulia e Stelvio quadrifoglio: non ci sono altri brand in grado di farlo lavorare in questo modo. Ma è soprattutto nella dinamica che la Grecale riesce a distinguersi da molti SUV concorrenti. Lo sterzo leggero ma diretto e preciso, con un avantreno che risponde rapidamente ai comandi e permette di affrontare le curve con grande sicurezza. Il peso superiore alle due tonnellate si percepisce nelle situazioni più impegnative, ma il lavoro svolto sul telaio permette di contenerne efficacemente gli effetti. Fondamentale il contributo delle sospensioni pneumatiche Skyhook, capaci di modificare continuamente lo smorzamento in base alle condizioni della strada. In modalità GT la Grecale privilegia il comfort, assorbendo bene le irregolarità dell’asfalto e offrendo una guida rilassante anche nei trasferimenti autostradali. Selezionando Sport, invece, l’assetto diventa più sostenuto, riducendo rollio e beccheggio.

La modalità Corsa, esclusiva della Trofeo, rappresenta l’espressione più estrema del carattere della vettura. Le sospensioni abbassano la carrozzeria di 25 mm, l’acceleratore diventa più reattivo e l’elettronica concede maggiore libertà nella guida sportiva, privilegiando il sovrasterzo controllato: il comportamento è prevedibile ma concede qualche guizzo di vivacità che rende il tutto più stuzzicante e coinvolgente. Un aspetto particolarmente interessante è il contrasto tra il carattere sportivo e la facilità con cui la Grecale si lascia guidare nella quotidianità. In città il cambio automatico è fluido, il motore sa essere relativamente discreto e le sospensioni mantengono un buon livello di comfort, nonostante i cerchi di grandi dimensioni. Quando si aumenta il ritmo, invece, la risposta dell’intera vettura cambia sensibilmente, avvicinandosi per precisione e coinvolgimento a quella di una sportiva tradizionale. Naturalmente, prestazioni di questo livello comportano consumi importanti. Nella prova, affrontando anche percorsi collinari con una guida brillante, è stata registrata una media di circa 14,5 l/100 km, pari a 6,9 km/l. Un risultato che riflette la vocazione del V6 Nettuno: guidando con attenzione è possibile migliorare le percorrenze, ma sfruttando frequentemente i 530 CV i consumi diventano inevitabilmente elevati.

Maserati Grecale Trofeo

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Maserati Grecale aggiornata parte da 79.900 euro per la motorizzazione mild hybrid da 250 CV. Salendo di livello troviamo la Modena, proposta da 92.900 euro, mentre la nuova Modena V6 da 390 CV parte da 102.000 euro. Per chi preferisce la propulsione completamente elettrica è disponibile la Folgore da 550 CV, con prezzi da 100.300 euro.

La Grecale Trofeo protagonista della nostra prova parte invece da 128.100 euro, cifra destinata a crescere sensibilmente attingendo al catalogo degli optional e alle personalizzazioni Fuoriserie, tra verniciature dedicate, finiture in carbonio e rivestimenti esclusivi. La Maserati Grecale Trofeo rimane uno dei SUV sportivi più coinvolgenti della categoria. Piacciono la precisione dello sterzo, l’efficacia del telaio e la capacità di trasformarsi da comoda vettura da viaggio a SUV estremamente reattivo tra le curve. Rimangono alcuni compromessi, come i consumi elevati, la gestione prevalentemente digitale della climatizzazione e un prezzo impegnativo. Ma per chi cerca un SUV capace di offrire spazio, esclusività e soprattutto emozioni autentiche alla guida, la Grecale Trofeo ha ancora molto da raccontare.