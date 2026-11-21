Mille etichette in catalogo e un enotecario a cui chiedere che cosa stappare a cena. A rispondere, su Vinalto, è un chatbot. La nuova enoteca online di Luca Carraresi parte con l’obiettivo di fatturare almeno 500 mila euro nel primo anno e di arrivare a tre milioni nel medio periodo. Alle spalle c’è Dal Toscano, azienda di famiglia che dal 1933 si occupa di casalinghi e articoli per la tavola. Il suo primo sito internet, nel 1999, serviva a compilare la lista di nozze. Allora si sceglievano i bicchieri, oggi anche che cosa versarci.

Vinalto Screenshot

Entro dodici mesi Carraresi conta di portare le referenze a duemila. L’assortimento privilegia la fascia alta e il cliente che ha in mente il fondatore ha tra i 40 e i 60 anni, un reddito medio-alto, frequenta enoteche specializzate e ristoranti di livello. Può arrivare sul sito sapendo già di quale produttore cerca un’annata difficile da reperire. Oppure può avere le idee chiare sul piatto che porterà in tavola e sulla cifra che vuole spendere, lasciando aperta la questione della bottiglia. È soprattutto in questo secondo caso che Vinalto conta di far valere il servizio di consulenza.

La conversazione con l’enotecario digitale può cominciare da un gusto personale, da un abbinamento o dall’occasione per cui si compra il vino. A partire dalle risposte, il chatbot aiuta a orientarsi fra territori, denominazioni, produttori e annate. «La tecnologia può aiutare a rendere disponibile la conoscenza anche quando non siamo fisicamente davanti al cliente, trasformando la domanda “che vino mi consiglia?” in una conversazione personalizzata. È un modo per rendere più semplice una scelta che, soprattutto nel segmento premium, richiede competenza e fiducia», spiega Carraresi.

L’intelligenza artificiale ha anche un secondo impiego, nella presentazione delle singole etichette. Le schede delle bottiglie di fascia alta sono già accompagnate da brevi video generati con l’IA, che l’azienda sta estendendo al resto del catalogo. La parentela con Dal Toscano si riconosce più facilmente nel reparto degli accessori. Insieme al vino si possono ordinare calici, apribottiglie, decanter e sistemi di conservazione come Coravin. Per la famiglia è il terreno più familiare, quello su cui ha costruito un’attività arrivata a circa 5,5 milioni di euro di fatturato, con una crescita intorno al 10% l’anno nell’ultimo quinquennio. Il traguardo dichiarato per Dal Toscano è di dieci milioni entro tre anni.

Per i Carraresi il vino è il primo banco di prova di un progetto più ampio. L’idea è aprire negozi online dedicati ciascuno a un settore preciso, con un assortimento e un servizio di consulenza pensati per chi lo frequenta. Per Vinalto la prima ipotesi di espansione all’estero è la Germania. Nel 2025, su circa 7,8 miliardi di euro di vino esportato dall’Italia nel mondo, 1,1 miliardi hanno preso la strada del mercato tedesco. Visti da Berlino, i numeri danno la misura del peso delle nostre cantine. Dei 2,69 miliardi di euro spesi dalla Germania per importare vino, il 40,7% è andato a bottiglie italiane. Per l’enotecario digitale di Carraresi la prima lingua straniera da imparare sarà il tedesco.