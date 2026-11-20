- Oggi brevi e circoncisi (cit.).
- La notizia che arriva da Ceuta, secondo cui le segnalazioni di reati sessuali nell’enclave sono aumentati del 650% dopo lo sbarco dei migranti, buona parte dei quali a danno di minori, è abnorme. Si tratta di documenti del 112, rivelati dal quotidiano El Español, in larga parte già confermati anche dalla cronaca (chi ha seguito le vicende di Ceuta per un po’ le ha registrate, gli altri no). Ma ciò che più mi sorprende in questa storia è il silenzio colpevole dei media progressisti, dei no borders, i quali però incidentalmente sarebbero anche femministi. Mi spiegate perché per Turetta & Co. chiedevate a tutto il genere maschile un enorme mea culpa, come se lo stupro fosse innato nell’uomo, mentre nessuno in questo caso osa “fare rumore” per denunciare l’orrore subito da donne e ragazzine? Lo trovo tremendamente ipocrita.
- Un applauso a Matteo Salvini che, con uno scatto in avanti, ha dato il via libera alla guida autonoma di Tesla anche in Italia. E un gran bene. Non so se le auto senza volante saranno il futuro, soprattutto in un’Italia fatta di piccoli borghi con strade minuscole. Va precisato che questa storia del “il conducente deve comunque tenere le mani sul volante ed essere vigile per intervenire” fa un po’ ridere. Ma nelle grandi città il sistema potrebbe diventare rivoluzionario. E un Paese liberale il futuro deve favorirlo, non ostacolarlo.
- Un applauso anche a quei ragazzi scesi oggi in piazza che, quando hanno visto un gruppetto di violenti lanciare di tutto contro le forze dell’ordine, si sono seduti davanti alle camionette per fare loro da scudo e per fermare i balordi che le stavano prendendo di mira. Ecco. Il gesto di Marcos e Andrea, così si chiamano, è rivoluzionario non tanto perché ha impedito ai facinorosi di spaccare monopattini e cartelli stradali in testa agli agenti. Ma perché rompe uno schema, squarcia il cielo come un lampo: in quei cortei, infatti, di solito anche i manifestanti “pacifici”, quelli che non si incappucciano, intonano comunque il coro “tutto il mondo odia la polizia”, insultano i poliziotti o riversano odio contro le divise. Vedere qualcuno andare controcorrente è bello. Molto bello.
- Secondo Landini oggi sono scese in piazza un milione di persone in 100 piazze italiane. Mmmm… considerando che a Roma erano “solo” 50mila, vorrebbe dire un po’ meno di 10mila persone nelle restanti sedi. La vedo difficile, molto difficile. In ogni caso, qualcuno dovrebbe dare la calcolatrice a Landini. Il segretario della Cgil, infatti, sostiene di “rappresentare la maggioranza di questo Paese”. Forse si è dimenticato che i voti raccolti dal centrodestra alle ultime elezioni sono stati 12 milioni e rotti. Ben più di quello che la Cgil può sperare di mobilitare.
- La febbre da GTA VI arriva anche nelle conferenze stampa degli allenatori e, come sempre, la risposta migliore la dà Rino Gattuso. Gli chiedono: è preoccupato delle nottate passate davanti alla PlayStation? Risposta dell’allenatore: “Saranno c*** loro”. Amen. Tanto l’importante è che poi siano sul pezzo in campo. Per quanto mi riguarda, alla prima volta che si presentano con le occhiaie in allenamento… sospensione e multa. E via.
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