Inutile negarlo. Grande è grande. Anzi è l’Audi più grande di sempre. Imponente, quasi regale con le sue forme nitide scolpite. E teatrale come le piazze dove si affacciano i palazzi e le chiese barocche di Lecce, la città dove partiamo per il test drive lungo le strade del Salento. È Audi Q9, l’ammiraglia dalle dimensioni XXL, 5.31 m di lunghezza, 2.01 metri di larghezza e 1.79 metri di altezza, che ridefinisce il concetto di lusso a quattro ruote. Un autentico salotto di rappresentanza viaggiante ma anche un veicolo trasformista, pronto ad affrontare sorprendentemente qualsiasi tipo di terreno, fuoristrada compreso.

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Fuori ha un gran carattere, con il frontale dominato dall’ampio single frame sviluppato in verticale, con l’illuminazione a LED del single frame e dei quattro anelli posteriori dove sono posizionati i gruppi ottici OLED 3.0 curvi, una prima mondiale.

L’abitacolo, illuminato da un tetto panoramico apribile a trasparenza adattiva dall’ampiezza di 1,5 metri quadrati sembra riflettere la luce della pietra leccese, ed è caratterizzato da un palcoscenico digitale composto dall’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici e dal display OLED curvo e avvolgente da 14,5 pollici del guidatore, oltre che dallo schermo dedicato al passeggero anteriore, anch’esso da 12,3 pollici. Tutt’attorno Q9, sigla che identifica il modello di vertice della gamma suv, è una lounge raffinata e tecnologica per 7 persone (di serie) o 6 persone (su richiesta), con porte automatiche ad apertura/chiusura elettrica, poltrone che assecondano la forma del passeggero, con funzione massaggio fino al ginocchio e braccioli riscaldati, un sistema audio Bang & Olufsen 4D che garantisce un’esperienza sonora immersiva grazie agli altoparlanti integrati nei poggiatesta e agli attuatori annegati nelle sedute, così da trasmettere le vibrazioni caratteristiche di un concerto. Ma anche con un sistema di ricarica induttivo con due postazioni refrigerate da 25 Watt l’una per la ricarica degli smartphone dotati di allineamento magnetico per l’immediata individuazione della corretta posizione di ricarica e per evitare scivolamenti, porte USB-C cablate lungo gli schienali dei sedili, da 60 Watt per la seconda fila di sedute e da 100 Watt per la terza. Insomma un lusso nello spazio e nel tempo, il primo rappresentato dal piacere di guida inequivocabilmente Audi, il secondo legato all’eleganza, al comfort e all’abitabilità della vettura in grado di creare atmosfera. Ma Q9 non è soltanto apparenza: si può scegliere tra un motore V6 3.0 TDI mild hybrid plus da 245 CV e 500 Nm e da 299 CV e 630 Nm di coppia, in attesa che il prossimo anno arrivi anche la versione ibrida plug-in con autonomia in modalità puramente elettrica fino a 80 km.

Un’ammiraglia che incede lungo le strade della Puglia ma le sue dimensioni sembrano tutta un’illusione, perché al volante Q9, nel test drive con il motore V6 3.0 diesel mild hybrid da 299 CV, si guida e si manovra con grande agilità, e nonostante non sia sempre brillantissima alle marce basse per il rapporto massa di 2605 kg contro i 299 CV, sulle superstrade scatta con molto brio da 0 a 100 km in 6.5 secondi, assicurando sempre una guida dinamica, vivace, sicura, silenziosa su ogni tipo di percorso, persino fuoristrada, sulle strade bianche nei dintorni di Santa Cesarea Terme: basta rialzare Q9 sino a +75 mm in modalità lift per affrontare i percorsi moderatamente off road come se si fosse a bordo di un fuoristrada ma con una comodità che rimane da business class.

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Da prima della classe anche la sicurezza, a cominciare dalle luci notturne perché le funzioni luce di corsia e luce di orientamento consentono rispettivamente di generare un tappeto luminoso che segue la traiettoria della vettura e illumina la corsia di marcia e di proiettare delle zone d’ombra per mostrare al conducente la posizione dell’auto all’interno della carreggiata, favorendo il mantenimento della corretta traiettoria nelle strettoie, mentre al buio la luce di segnalazione per la protezione dei pedoni segnala le persone che si trovano nelle vicinanze della carreggiata.

Tre gli allestimenti di Audi Q9, Business Advanced, S line, Identity mentre i prezzi partono da 116.900 euro per Audi Q9 3.0 TDI 180 kW e da 119.600 euro per Audi Q9 3.0 TDI 220 kW.