“Suadente, strutturato e sapido”: è l’identikit del Brunello di Montalcino 2022, in uscita sui mercati dal primo gennaio 2027, presentato al Teatro degli Astrusi nel corso della terza giornata di “Benvenuto Brunello” in programma fino al 23 novembre. A delineare il profilo del millesimo è “Brunello Forma”, il progetto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino che incrocia i dati di 67 stazioni meteoclimatiche e 16 siti fenologici con gli assaggi alla cieca di 54 campioni già imbottigliati, pari al 50% dei volumi della denominazione, da parte di un panel di otto Master of Wine internazionali. Una stagione climaticamente piuttosto favorevole ha dato vita a vini dal frutto scuro intenso e dall’accento di erbe mediterranee, caratterizzati da volume con densità moderata, tannini avvolgenti ma non tenaci e un finale leggiadro e dinamico.

La manifestazione è stata l’occasione anche per fare il punto sugli aspetti economici del grande vino toscano. Una bottiglia di Brunello di Montalcino costa in media 74 euro in Italia e 88 negli Stati Uniti. Gli americani la pagano più cara, gli italiani conservano il primato della spesa complessiva. Sono i due mercati decisivi per il rosso toscano, valgono insieme il 60% degli acquisti mondiali e nel 2026 hanno entrambi perso terreno. A dare una mano a Montalcino è arrivato il Canada, cresciuto del 15% in un anno segnato dai dazi e dalla frenata dei consumi. Il conto finale, secondo le stime dell’Osservatorio dell’Unione italiana vini, è di quasi 750 milioni di euro, il 2,7% in meno rispetto all’anno precedente, per 9,3 milioni di bottiglie stappate nel mondo.

In Nord America basta passare il confine per trovare due mercati di segno opposto. Al meno 8% degli Stati Uniti risponde il più 15% del Canada, che assieme a Italia e Usa porta a due terzi la quota di spesa mondiale concentrata in tre soli Paesi. Il mercato italiano limita la perdita all’1,2% in valore. Nel resto d’Europa le soddisfazioni vengono da Danimarca e Austria, entrambe in crescita del 3%. La Germania cede l’8%, il Regno Unito il 7%, arretra anche la Svizzera.

Chi compra un vino da ottanta euro? Negli Stati Uniti, dove la bottiglia costa quattordici euro più che da noi, il 53% di chi beve Brunello ha tra i 25 e i 44 anni. In Italia la rilevazione prende in esame una fascia un po’ più stretta, dai 29 ai 44 anni, alla quale appartiene il 35% dei consumatori. I giovani adulti sono dunque già una parte consistente della clientela. Per il Consorzio presieduto da Giacomo Bartolommei, che nel 2027 intensificherà la promozione, la questione è capire come raggiungere i loro coetanei. E qui le due sponde dell’Atlantico chiedono lavori diversi.

Negli Stati Uniti appena una persona su cinque conosce il nome del Brunello, mentre per Bordeaux e Borgogna si arriva a quasi una su due. Si capisce allora la scelta di New York per la tappa di febbraio. In Italia interessa soprattutto capire che cosa succede una volta che il consumatore ha riconosciuto il nome sull’etichetta. Le indicazioni migliori vengono dalle donne con meno di 34 anni. Tra quelle che conoscono il Brunello, il 47% lo acquista.

Nei videomessaggi alla manifestazione il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha definito Montalcino «un modello per l’agroindustria», anche per la ricchezza che il turismo del vino porta sul territorio. Le indicazioni geografiche, ha aggiunto, garantiscono «protezione nel mercato globale, non protezionismo». Adolfo Urso ha chiesto «una linea ferma dell’Ue» contro l’italian sounding. Il presidente dell’Ice Matteo Zoppas ha indicato nel Mercosur, in India e in Australia i mercati a cui rivolgersi con una comunicazione più immediata.