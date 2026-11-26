Il futuro dell’automobile non è nelle nostre mani. E nel presente non servono già, almeno non sul volante. Pochi giorni fa la guida assistita di Tesla è stata approvata in Italia e il Giornale ha deciso di tuffarsi subito nell’avanguardia tecnologica provando una Model Y per le strade milanesi. Il timore che qualcosa potesse andare storto viene subito placato da quello che potremmo definire il codice Musk, una serie di procedure per la sicurezza per essere certi che, prima di attivare l’Assisted Driving, il conducente sappia esattamente cosa sta facendo. Si parte dunque con un video tutorial iniziale obbligatorio della durata di circa otto minuti con tanto di questionario finale. Una volta superato il tutorial, si può partire. Tra incroci, rotatorie, corsie che si restringono, scooter e automobilisti sempre di fretta, il capoluogo lombardo rappresenta un banco di prova tutt’altro che semplice. Eppure, la guida sorprende per naturalezza e fluidità. La vettura affronta le curve senza esitazioni, mantiene la traiettoria e gestisce le rotatorie con una disinvoltura notevole. Ma è quando il traffico si fa più complicato che arriva la sorpresa maggiore. La Model Y riesce infatti a gestire anche i cambi di corsia e i sorpassi, individuando gli spazi disponibili e portando a termine le manovre con progressività. Il tutto senza alcuna incertezza.

Dietro questa capacità di interpretare il traffico c’è un sistema che utilizza le otto telecamere esterne e un hardware che si avvale degli stessi modelli di intelligenza artificiale di base che alimentano Tesla Optimus, il robot umanoide, e Robotaxi, il servizio di trasporto autonomo attualmente disponibile in aree selezionate degli Stati Uniti.

Il computer di bordo elabora le informazioni attraverso reti neurali addestrate anche grazie all’esperienza accumulata dalla flotta globale Tesla. Un patrimonio di dati (oltre 320 milioni di chilometri ogni giorno, generando dati di guida anonimi e aggregati) che permette di riconoscere situazioni già incontrate e affrontare scenari nuovi.

Anche il rapporto con chi siede al volante cambia sensibilmente. Infatti è possibile mantenere una posizione più rilassata, con le mani appoggiate sulle gambe, purché si resti sempre vigili e pronti a intervenire. Si può anche bere una bevanda - naturalmente analcolica - mantenendo almeno una mano in prossimità dello sterzo. Attenzione, però: movimenti troppo ampi, che possano suggerire una distrazione del conducente, possono far scattare gli avvisi di sicurezza. Già, perché il codice di sicurezza Musk prevede anche un sistema di controllo piuttosto rigoroso per chi si distrae e non rispetta le regole. Gli avvertimenti sono tre, con intensità crescente: prima una scritta sul display, poi un avviso sonoro, infine la disabilitazione del sistema e una serie di segnali acustici che invitano il guidatore a riprendere immediatamente il controllo manuale della vettura. Ogni interruzione forzata viene conteggiata come uno strike: raggiunti i cinque, la funzione viene sospesa per una settimana. Alla fine, torniamo in postazione, la Tesla parcheggia dove le indichiamo noi e, nonostante abbiamo fatto soltanto una decina di chilometri, rimaniamo con la sensazione di aver guidato il futuro e consapevoli che questa tecnologia possa incidere concretamente sull’esperienza di guida quotidiana e anche sul numero di morti sulle nostre strade.