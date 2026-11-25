Avere successo è una missione difficile, anche quando si pensa di avere in tasca la ricetta giusta per sbaragliare tutti e ottenere un consenso quasi plebiscitario. Nel campo delle quattro ruote la sfida più grande è quella di confermarsi dopo aver assaggiato il nettare speciale della vittoria commerciale. Mercedes-Benz, non ha bisogno di presentazioni, avendo inventato l’automobile centoquarant’anni fa con la Patentmotorwagen. Eppure, anche il colosso tedesco non può riposare sugli allori e rilassarsi, specie quando deve sostituire una delle sue auto di maggior diffusione degli ultimi anni: la GLA.

Il SUV compatto, con le sue due generazioni, ha venduto in Italia ben 120.000 esemplari. Un numero da alta quota. Adesso, l’ardua missione è proseguire in questa strada dorata con la nuova Mercedes-Benz GLA, che abbiamo provato sulle strade della Catalogna. I cambiamenti sono tanti, ma la proverbiale qualità della Stella non è mutata.

Mercedes-Benz GLA

Una silhouette più matura

La nuova GLA si sviluppa su una lunghezza di 4,75 metri, con un passo di 2,79 metri e un’altezza contenuta in 1,61 metri. Le proporzioni raccontano già buona parte della trasformazione: la carrozzeria appare più distesa, i passaruota accentuano la presenza scenica e la linea del tetto accompagna lo sguardo verso un lunotto inclinato, sovrastato dallo spoiler. I cerchi, disponibili nelle misure comprese fra 18 e 20 pollici, contribuiscono a definire un’immagine più atletica.

Particolarmente elaborato il trattamento del frontale, dove la calandra delle versioni elettriche integra 608 punti luminosi e 158 micro-LED, accompagnati dalla Stella illuminata. Le future ibride adotteranno invece una griglia impreziosita da 150 piccole stelle cromate, mantenendo una propria riconoscibilità all’interno della famiglia.

L’evoluzione dimensionale trova una naturale corrispondenza nell’abitacolo, soprattutto a beneficio dei passeggeri posteriori. Il tetto panoramico, previsto di serie, amplifica la percezione dello spazio, mentre l’opzionale Sky Control consente di modulare elettronicamente la trasparenza del vetro, impreziosito da 172 stelle luminose.

La digitalizzazione raggiunge una delle sue espressioni più compiute attraverso il nuovo MBUX Superscreen, che riunisce sotto un’unica superficie vetrata il quadro strumenti da 10,25 pollici e due display da 14 pollici, quello del passeggero disponibile a richiesta. A governare l’interfaccia è il sistema operativo MB.OS, con un assistente virtuale che integra le tecnologie di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini. Non viene sacrificata la praticità: il bagagliaio offre una capacità compresa fra 410 e 1.400 litri, cui si aggiunge un vano anteriore da 107 litri.

Mercedes-Benz GLA

Tre interpretazioni dell’elettrico, in attesa delle ibride

La strategia di Mercedes prevede inizialmente tre motorizzazioni a batteria. La GLA 200 Electric rappresenta la porta d’accesso alla gamma con 224 CV e un accumulatore LFP da 58 kWh. La 250+ Electric dispone invece di 272 CV e di una batteria NMC da 85 kWh, grazie alla quale l’autonomia dichiarata raggiunge i 657 chilometri.

Al vertice si colloca la 350 4MATIC Electric, equipaggiata con due motori e trazione integrale, capace di sviluppare una potenza complessiva di 354 CV e di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

Uno degli elementi tecnologicamente più rilevanti è l’architettura elettrica a 800 Volt, che consente di raggiungere una potenza di ricarica in corrente continua di 320 kW. Nelle condizioni ottimali, dieci minuti alla colonnina possono tradursi in 270 chilometri di autonomia aggiuntiva. In corrente alternata la potenza arriva a 22 kW.

Nella prima parte del 2027 sarà la volta delle versioni ibride, sviluppate attorno a un nuovo quattro cilindri turbo benzina di 1,5 litri, affiancato da un motore elettrico da 22 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti. La batteria da 1,3 kWh permetterà di procedere, in determinate condizioni, in modalità elettrica anche a velocità superiori ai 100 km/h.

Mercedes-Benz GLA

La prova su strada della Mercedes GLA 350 4MATIC Electric

Lasciata Barcellona alle spalle, sono le strade che si insinuano fra le colline catalane a offrire il terreno più interessante per comprendere il carattere della nuova GLA. Al volante della 350 4MATIC Electric, più ancora della disponibilità di potenza, convince il modo in cui la vettura riesce a dissimulare la propria massa.

L’inserimento in curva è preciso, lo sterzo restituisce una piacevole sensazione di controllo e il lavoro delle sospensioni permette di contenere il rollio senza compromettere la qualità dell’assorbimento. È un equilibrio tutt’altro che scontato su un SUV elettrico di queste dimensioni. La spinta dei due motori si manifesta con particolare vigore selezionando la modalità Sport, ma non assume mai caratteri scomposti: la trazione integrale gestisce con efficacia la coppia, consentendo di anticipare l’accelerazione in uscita dalle curve senza alterare la traiettoria.

In Comfort emerge invece l’indole più autenticamente Mercedes, quella di un’automobile concepita per accompagnare il conducente nei lunghi trasferimenti, privilegiando la fluidità delle risposte e la compostezza dell’assetto.

La modalità Eco addolcisce ulteriormente l’erogazione, rendendo più naturale una guida orientata all’efficienza. La sensazione complessiva è quella di una vettura cresciuta non soltanto nelle dimensioni, ma soprattutto nella maturità dinamica, capace di conciliare la vivacità dei suoi 354 CV con il comfort che ci si aspetta da una Mercedes.

Mercedes-Benz GLA

I prezzi

Il prezzo d’ingresso della gamma elettrica è fissato a 46.972 euro. Per la GLA 350, come quella della nostra prova, ci vogliono 56.072 euro, mentre a metà strada troviamo la 250 che si aggira intorno ai 52.000 euro.