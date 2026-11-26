Dopo l’anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, Alfa Romeo Cuorerosso torna a casa. Dal 28 novembre al 9 dicembre sarà protagonista di un’esposizione speciale al Museo Alfa Romeo di Arese, offrendo agli appassionati l’opportunità di osservare da vicino il manifesto della futura visione stilistica del Biscione. Ad accoglierla sarà la sezione “Velocità”, cuore del percorso museale che ripercorre oltre un secolo di storia del marchio attraverso le vetture che ne hanno segnato l’evoluzione. Una cornice dal forte valore simbolico, nella quale Cuorerosso dialoga idealmente con le icone del passato, senza tuttavia lasciarsi sedurre dalla nostalgia. “Cuorerosso è stata voluta come una vettura che mostra il futuro, non è una vettura rétro”, spiega Alejandro Mesonero-Romanos, responsabile del design Alfa Romeo. L’obiettivo è recuperare tutti quegli elementi che definiscono la bellezza di un’Alfa Romeo, senza fare riferimento ad alcun modello specifico del passato.

Una storia di cultura e carrozzieri

Bellezza, sportività, italianità e piacere di guida sono i valori che Cuorerosso reinterpreta attraverso un linguaggio stilistico contemporaneo. I tre pilastri del progetto – Rosso, Italia e Sportività – delineano una precisa identità, destinata a trovare espressione nella futura gamma multi-energy del marchio, con architetture flessibili e differenti soluzioni di propulsione. Ma dietro le forme della concept car c’è soprattutto una riflessione sulla cultura automobilistica italiana e sul contributo dei grandi carrozzieri. Mesonero-Romanos cita Pininfarina, con l’eleganza e la straordinaria semplicità delle sue creazioni, e Zagato, con quelle forme talvolta provocatorie, volutamente sbilanciate e dotate di una forza visiva fuori dal comune. Due sensibilità differenti che il Centro Stile Alfa Romeo ha cercato di sintetizzare in un progetto capace di proiettare nel futuro il patrimonio creativo del marchio.

Mesonero, responsabile del design Alfa Romeo: "Vi racconto Cuorerosso"

Prima la scultura, poi l’automobile

La genesi di Cuorerosso passa attraverso un metodo progettuale inconsueto. Prima ancora di essere un’automobile, la concept car è stata pensata come una forma pura, priva di tutti quegli elementi che normalmente caratterizzano una vettura.

“Ho chiesto ai designer di lavorare soprattutto all’inizio in vista laterale, in vista di profilo”, racconta Mesonero-Romanos, sottolineando come proprio attraverso questa prospettiva si definiscano le proporzioni e si compiano le scelte fondamentali sui volumi. Niente ruote, specchietti, fari, fanali o superfici vetrate. Soltanto una scultura da plasmare.Da questo esercizio sono emersi il lungo cofano, l’abitacolo arretrato, la coda tronca e quella linea a cuneo, tipicamente Alfa Romeo, che mette in relazione il frontale con il posteriore. Solo successivamente sono stati introdotti gli elementi necessari a trasformare la scultura in un’automobile. “È nata come una scultura pura”, spiega il designer.Il segreto della sua seduzione risiede dunque nel trattamento dei volumi e delle superfici, attraverso una ricerca della semplicità che porta a eliminare i segni stilistici superflui. La fiancata è attraversata da un’unica linea dominante, mentre l’assenza di componenti in nero lucido contribuisce a preservare l’immagine di una scultura monolitica e monocromatica.

cuorerosso

L’eleganza di Pininfarina e l’audacia di Zagato

Il frontale e il posteriore raccontano due anime differenti della stessa automobile.

Davanti ritroviamo gli stilemi classici del Biscione, a partire dal trilobo, inseriti in una composizione essenziale che rinuncia alla tradizionale grande presa d’aria nera nella parte inferiore del paraurti. Lo sguardo è determinato, ma non aggressivo, mentre il cofano pronunciato evoca la potenza di un motore termico. Anche l’andamento del padiglione contribuisce a conferire dinamismo alla vettura: il punto sopra la testa del guidatore è più basso rispetto a quello sopra i passeggeri posteriori, accentuando la tensione delle forme verso l’anteriore. Nella firma luminosa posteriore si ritrovano inoltre alcune contaminazioni con la 33 Stradale, testimonianza di quel dialogo creativo tra i differenti progetti del Centro Stile che permette alle idee di evolversi e trovare nuove interpretazioni.

Quattro posti, secondo la tradizione Alfa Romeo

Non è casuale nemmeno la scelta di sviluppare una coupé sedan a quattro posti anziché una sportiva a due posti.

“Perché questa è la tradizione Alfa Romeo”, sottolinea Mesonero-Romanos, richiamando la storia della Giulia e delle berline sportive del Biscione. Coniugare bellezza, sportività e funzionalità rappresenta, secondo il designer, una sfida persino più stimolante rispetto alla realizzazione di una coupé a due posti. Cuorerosso vuole così anticipare una nuova generazione di Alfa Romeo senza rinunciare a quel rapporto viscerale tra automobile e guidatore che da sempre caratterizza il marchio.

Al Museo di Arese, tra passato e futuro

La presenza di Cuorerosso arricchisce ulteriormente il percorso espositivo del Museo Alfa Romeo, dove ad accogliere i visitatori sono anche le Spider “Duetto” della quarta serie, protagoniste dell’ultima fase della mostra “Spider è Alfa Romeo”, organizzata per celebrare i sessant’anni dell’iconico modello presentato nel 1966.

Una vettura che, attraverso quattro generazioni e 28 anni di produzione, è diventata uno dei simboli più riconoscibili dello stile italiano nel mondo.Nell’area d’ingresso, che ospita anche l’Alfa Romeo Temporary Shop, sarà inoltre possibile ammirare l’attuale gamma del marchio: Junior, Tonale, Stelvio e Giulia Quadrifoglio.Un viaggio attraverso differenti interpretazioni della sportività italiana, nel quale Cuorerosso rappresenta il punto di incontro tra la memoria storica e le prospettive future del Biscione.