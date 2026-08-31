Nuova Nissan Micra: la piccola giapponese che si reinventa e convince anche da elettrica

La Nissan Micra è una di quelle auto che hanno lasciato il segno nella storia della mobilità europea. Nata nel 1982, ha attraversato cinque generazioni diventando un simbolo delle citycar accessibili e pratiche - in Italia in particolare, dove per anni è stata tra le preferite di chi cercava un’auto compatta da usare in città senza troppi pensieri.

Il video del test drive

Poi il silenzio: la quinta generazione, arrivata nel 2017 e andata in pensione nel 2023, non aveva convinto fino in fondo, e per due anni il nome Micra è sparito dai listini. Ora torna, con la sesta generazione, e lo fa in modo netto: solo elettrica, con un design completamente nuovo e una piattaforma AmpR Small condivisa con la Renault 5 - le due case fanno parte della stessa alleanza insieme a Mitsubishi. Rispetto alla piccola francese la Micra è più lunga di 5 cm e adotta un’identità stilistica autonoma, più contemporanea. La versione che abbiamo provato è la Evolve da 150 CV con batteria da 52 kWh, proposta a 36.400 euro. La gamma parte da 29.500 euro per la versione Engage con batteria da 40 kWh e 120 CV.

Nissan micra

Dimensioni e design

La nuova Micra misura 397 cm in lunghezza, 183 cm in larghezza e 150 cm in altezza, con un passo di 254 cm. Il peso si attesta a 1.400 kg nella versione base e a 1.524 kg con la batteria da 52 kWh. Dimensioni da citycar cresciuta, con una larghezza generosa che favorisce l’abitabilità pur mantenendo una gestibilità ottimale nel traffico urbano.

Il design è il cambiamento più visibile e più riuscito rispetto al passato. Le forme sono tondeggianti, con superfici morbide e un linguaggio visivo contemporaneo che reinterpreta alcuni elementi storici della Micra - in particolare i gruppi ottici anteriori a forma ovale, che richiamano lo stile della terza generazione con una firma luminosa moderna. I passaruota pronunciati e la linea di cintura alta danno alla Micra una presenza su strada che va oltre la categoria: assomiglia più a un mini SUV che a una citycar tradizionale, e i cerchi da 18 pollici - una misura insolita per questa categoria - contribuiscono a questa impressione. Tocchi di colore a contrasto sulle minigonne e sullo spoiler posteriore aggiungono carattere, mentre il portellone bagagliaio alto da terra permette di accedere a un vano cargo di dimensioni rispettabili per la categoria.

Nissan micra

Interni e tecnologia

L’abitacolo della nuova Micra sorprende per il livello tecnologico offerto in un’auto di questo segmento. La plancia è moderna, con due display da 10,1 pollici affiancati nella stessa cornice - il cruscotto digitale a sinistra, personalizzabile nel tema e nella conformazione, e lo schermo infotainment a destra, leggermente orientato verso il guidatore per facilitarne l’uso. Il sistema integra le applicazioni Google native - Assistente Google, Google Maps e accesso al Play Store - senza rinunciare alla connettività wireless con Android Auto e Apple CarPlay. I materiali nella zona superiore della plancia sono curati, con inserti e trame che danno tono all’abitacolo; nelle zone inferiori, come il tunnel centrale, la plastica dura è più evidente - un compromesso accettabile per il segmento e il prezzo.

Il volante ha una forma quasi esagonale con appiattimento sia nella parte superiore che in quella inferiore, con tasti sulle razze dalla finitura che raccoglie facilmente le impronte. Il climatizzatore automatico monozona è di serie su tutti gli allestimenti, così come la pompa di calore - un dettaglio che fa la differenza nei mesi invernali, migliorando l’efficienza della batteria con le basse temperature. La suite di sicurezza ProPILOT Assist include cruise control adattativo, mantenimento di corsia e sistemi di assistenza alla frenata - un equipaggiamento che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato fuori luogo su un’auto di queste dimensioni.

Lo spazio a bordo è ottimizzato per la vocazione urbana dell’auto. Davanti c’è agio in abbondanza per guidatore e passeggero, anche per chi supera il metro e ottanta. Nella fila posteriore i tre posti ci sono e l’omologazione è per cinque persone, ma lo spazio è più contenuto - coerente con i 254 cm di passo. I poggiatesta posteriori limitano la visibilità dal lunotto, già non particolarmente ampio di suo. Il bagagliaio parte da 326 litri con i sedili in uso e arriva a 1.106 litri abbattendo gli schienali in configurazione 60-40 - numeri rispettabili per una citycar di quasi quattro metri.

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Prova su strada

La versione Evolve provata monta il motore da 110 kW - 150 CV - sull’asse anteriore, alimentato dalla batteria da 52 kWh. La coppia massima è di 245 Nm, disponibile da zero giri come su ogni elettrico che si rispetti. Lo 0-100 km/h non è di circa 8 secondi, testimoniando una buona vivacità soprattutto negli ambienti cittadini - forse persino più brusca di quanto ci si aspetterebbe in contesto urbano. La modalità Eco limita la potenza a 50 kW e la coppia a 215 Nm, rendendola più gestibile nel traffico cittadino e più efficiente nei consumi - una scelta saggia per chi usa la Micra principalmente in città.

La guida è uno dei punti più piacevoli dell’esperienza. Lo sterzo risponde con una precisione quasi al singolo tocco del volante, rendendo gli spostamenti rapidi in città fluidi e divertenti. Il baricentro basso, abbassato dal peso della batteria nel pianale, contribuisce a mantenerla ben piantata a terra anche nelle curve più veloci. Le sospensioni con schema multilink al posteriore gestiscono bene i movimenti delle ruote, garantendo un buon appoggio nelle manovre. L’assetto presenta un buon mix tra sostegno laterale e comfort, sebbene sia maggiormente orientato alla dinamica di guida, ma sulle sconnessioni più marcate qualche colpo si avverte all’interno dell’abitacolo. Nel complesso il comfort è adeguato all’uso cui quest’auto è destinata. L’insonorizzazione è curata e il silenzio del motore elettrico rende i percorsi urbani particolarmente rilassanti. Le palette dietro al volante regolano i livelli di recupero dell’energia in frenata e attivano la guida one-pedal, che rallenta l’auto fino a fermarla completamente rilasciando il pedale destro - una funzione particolarmente comoda nel traffico a singhiozzo.

L’autonomia dichiarata è di 416 km per la versione con batteria da 52 kWh - 317 km per quella da 40 kWh. La ricarica rapida in corrente continua accetta fino a 100 kW, permettendo di portare la batteria all’80% in circa 30 minuti. Nell’uso prevalentemente urbano i consumi scendono sensibilmente rispetto ai valori WLTP (tra i 14 e i 16,5 kWh/100 km), con autonomie reali che si avvicinano facilmente ai 350-380 km nelle condizioni favorevoli.

Nissan micra

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Micra EV si articola su due motorizzazioni e due allestimenti principali. La versione Engage con batteria da 40 kWh e 120 CV parte da 29.500 euro; la Evolve con batteria da 52 kWh e 150 CV - la versione provata - è proposta a 36.400 euro, con una dotazione già molto ricca che include display da 10,1 pollici, pompa di calore, cruise control adattativo e sistema audio Harman Kardon da nove altoparlanti.

La nuova Nissan Micra è un ritorno riuscito. Prende tutto ciò che di buono aveva la Micra storica - compattezza, praticità, carattere - e lo reinterpreta nel presente con una propulsione elettrica che si adatta naturalmente alla vocazione urbana del modello. Il design è tra i più riusciti della categoria, la tecnologia a bordo sorprende per il livello offerto, e il piacere di guida è genuino. I limiti sono quelli strutturali di ogni citycar: lo spazio posteriore non è generoso e l’assetto rigido richiede qualche compromesso sul comfort. Ma per chi cerca un’elettrica compatta, moderna e divertente da guidare ogni giorno in città, la Micra ha tutti gli argomenti per convincere.