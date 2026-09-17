Nuova Kia EV2 Long Range: come va l’elettrica da 453 km di autonomia

Poco più di quattro metri di lunghezza e un’impostazione da B-SUV: la nuova Kia EV2 Long Range nasce con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica più accessibile e adatta alla vita di tutti i giorni. Le dimensioni sono sicuramente uno dei primi elementi che si apprezzano, soprattutto muovendosi in città e negli spazi più stretti. Allo stesso tempo, Kia ha cercato di mantenere una buona versatilità a bordo, con un bagagliaio da 362 litri e l’ambizione di proporre la EV2 non soltanto come seconda vettura, ma anche come prima auto della famiglia.

Kia EV2 Long Range: la prova su strada

Come va su strada

Su strada la EV2 Long Range ci ha restituito soprattutto una sensazione di semplicità. È una vettura con cui si prende confidenza rapidamente: le dimensioni compatte aiutano nelle manovre e nel traffico, mentre la posizione di guida permette di avere una buona percezione dell’auto. La risposta all’acceleratore è immediata, come ci si aspetta da una vettura elettrica, ma nell’utilizzo quotidiano sono soprattutto fluidità e silenziosità a caratterizzare l’esperienza di guida. Le ripartenze sono naturali e la EV2 si muove con facilità soprattutto nei percorsi urbani. Durante la nostra prova ci è sembrata piuttosto un’auto intuitiva e facile da gestire, caratteristiche che possono essere apprezzate anche da chi si avvicina per la prima volta a una vettura elettrica.

Batteria da 61 kWh e fino a 453 km di autonomia

La versione Long Range che abbiamo provato è equipaggiata con una batteria da 61 kWh e il dato più interessante per chi valuta l’acquisto di un’elettrica è naturalmente l’autonomia: Kia dichiara fino a 453 chilometri nel ciclo WLTP. Un valore che permette, almeno sulla carta, di guardare oltre il semplice utilizzo cittadino e di affrontare anche spostamenti più lunghi. L’autonomia effettiva può naturalmente variare in funzione delle condizioni di utilizzo. La EV2 è basata sulla piattaforma E-GMP a 400 V. Per la ricarica rapida in corrente continua, Kia dichiara circa 30 minuti per passare dal 10 all’80% della capacità della batteria, mentre in corrente alternata supporta la ricarica fino a 22 kW. Anche la dotazione tecnologica è completa: Digital Key 2.0, aggiornamenti OTA, sistemi di assistenza alla guida e funzioni Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Grid. Con il V2L, in particolare, è possibile sfruttare l’energia immagazzinata nella batteria per alimentare dispositivi esterni.

Kia EV2 Long Range

Kia Open Lab parte dal tennis

Il lancio della EV2 Long Range è stato anche l’occasione scelta da Kia Italia per presentare Kia Open Lab, una nuova piattaforma creativa e partecipativa con cui il marchio vuole coinvolgere nuovi talenti, territori e community. E per la prima edizione Kia ha scelto il tennis, valorizzando una relazione con questo sport che passa anche dalla partnership con gli Australian Open, iniziata nel 2002, e dalla collaborazione con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, Brand Ambassador Kia. La prima iniziativa si chiama “Open Mic” e sarà un casting nazionale per trovare l’Official Correspondent di Kia Italia agli Australian Open 2027. La sfida sarà particolare: i partecipanti dovranno scegliere un momento della propria vita quotidiana e commentarlo per 30 secondi come se fosse un match in diretta. Creatività, personalità e capacità di raccontare saranno al centro della selezione. Il vincitore volerà poi a Melbourne e avrà l’opportunità di raccontare gli Australian Open attraverso i canali social di Kia Italia.