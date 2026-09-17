Nuova Kia EV2 Long Range: come va l’elettrica da 453 km di autonomia

Poco più di quattro metri di lunghezza e un’impostazione da B-SUV: la nuova Kia EV2 Long Range nasce con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica più accessibile e adatta alla vita di tutti i giorni. Le dimensioni sono sicuramente uno dei primi elementi che si apprezzano, soprattutto muovendosi in città e negli spazi più stretti. Allo stesso tempo, Kia ha cercato di mantenere una buona versatilità a bordo, con un bagagliaio da 362 litri e l’ambizione di proporre la EV2 non soltanto come seconda vettura, ma anche come prima auto della famiglia.
Come va su strada
Su strada la EV2 Long Range ci ha restituito soprattutto una sensazione di semplicità. È una vettura con cui si prende confidenza rapidamente: le dimensioni compatte aiutano nelle manovre e nel traffico, mentre la posizione di guida permette di avere una buona percezione dell’auto. La risposta all’acceleratore è immediata, come ci si aspetta da una vettura elettrica, ma nell’utilizzo quotidiano sono soprattutto fluidità e silenziosità a caratterizzare l’esperienza di guida. Le ripartenze sono naturali e la EV2 si muove con facilità soprattutto nei percorsi urbani. Durante la nostra prova ci è sembrata piuttosto un’auto intuitiva e facile da gestire, caratteristiche che possono essere apprezzate anche da chi si avvicina per la prima volta a una vettura elettrica.
Batteria da 61 kWh e fino a 453 km di autonomia
La versione Long Range che abbiamo provato è equipaggiata con una batteria da 61 kWh e il dato più interessante per chi valuta l’acquisto di un’elettrica è naturalmente l’autonomia: Kia dichiara fino a 453 chilometri nel ciclo WLTP. Un valore che permette, almeno sulla carta, di guardare oltre il semplice utilizzo cittadino e di affrontare anche spostamenti più lunghi. L’autonomia effettiva può naturalmente variare in funzione delle condizioni di utilizzo. La EV2 è basata sulla piattaforma E-GMP a 400 V. Per la ricarica rapida in corrente continua, Kia dichiara circa 30 minuti per passare dal 10 all’80% della capacità della batteria, mentre in corrente alternata supporta la ricarica fino a 22 kW. Anche la dotazione tecnologica è completa: Digital Key 2.0, aggiornamenti OTA, sistemi di assistenza alla guida e funzioni Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Grid. Con il V2L, in particolare, è possibile sfruttare l’energia immagazzinata nella batteria per alimentare dispositivi esterni.
Kia Open Lab parte dal tennis
Il lancio della EV2 Long Range è stato anche l’occasione scelta da Kia Italia per presentare Kia Open Lab, una nuova piattaforma creativa e partecipativa con cui il marchio vuole coinvolgere nuovi talenti, territori e community. E per la prima edizione Kia ha scelto il tennis, valorizzando una relazione con questo sport che passa anche dalla partnership con gli Australian Open, iniziata nel 2002, e dalla collaborazione con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, Brand Ambassador Kia. La prima iniziativa si chiama “Open Mic” e sarà un casting nazionale per trovare l’Official Correspondent di Kia Italia agli Australian Open 2027. La sfida sarà particolare: i partecipanti dovranno scegliere un momento della propria vita quotidiana e commentarlo per 30 secondi come se fosse un match in diretta. Creatività, personalità e capacità di raccontare saranno al centro della selezione. Il vincitore volerà poi a Melbourne e avrà l’opportunità di raccontare gli Australian Open attraverso i canali social di Kia Italia.