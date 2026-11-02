Pirelli, la gamma invernale convince nei test europei: vittorie e podi per i nuovi pneumatici, dal Cinturato allo Scorpion

L’inverno è ormai alle porte e, con l’avvicinarsi del cambio stagionale degli pneumatici, tornano al centro dell’attenzione sicurezza, aderenza e prestazioni. È su questi aspetti che Pirelli ha concentrato il rinnovamento della propria gamma invernale, completato nell’arco degli ultimi due anni. Dai modelli destinati alle berline fino alle coperture per SUV e vetture sportive, i nuovi pneumatici della casa milanese hanno conquistato vittorie e piazzamenti di prestigio, distinguendosi soprattutto nelle condizioni di guida più impegnative. E i riconoscimenti non si fermano alle gomme invernali: anche il comparto quattro stagioni continua a raccogliere risultati di rilievo.

Una gamma rinnovata che punta sulla sicurezza

Tre prodotti, tre differenti esigenze di mobilità e un obiettivo comune: offrire prestazioni elevate quando le temperature scendono e le condizioni dell’asfalto diventano più difficili. La nuova famiglia invernale Pirelli comprende il Cinturato Winter 3, dedicato a berline e crossover, lo Scorpion Winter 3, sviluppato per i SUV, e il P Zero Winter 2, destinato alle automobili più sportive. Una proposta che punta sull’equilibrio tra aderenza, controllo e comfort, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato, una delle situazioni più frequenti durante i mesi freddi. L’appuntamento con il cambio stagionale si avvicina: dal 15 novembre al 15 aprile, sulle strade interessate dalle relative ordinanze, è necessario utilizzare pneumatici invernali oppure disporre delle dotazioni antisdrucciolevoli previste. La scelta delle coperture, però, non riguarda soltanto la neve. Pioggia, asfalto umido e basse temperature rappresentano altrettante sfide per gli automobilisti. In questo contesto assumono importanza le mescole specifiche per il freddo e i battistrada progettati per favorire il drenaggio dell’acqua. Da considerare anche la marcatura 3PMSF, che certifica il superamento di specifiche prove di prestazione sulla neve.

Cinturato Winter 3 domina i test, Scorpion Winter 3 vince al debutto

A imporsi con maggiore continuità nelle comparative è stato il Cinturato Winter 3, capace di conquistare sei podi in sette prove, comprese tre vittorie. Nel test 2026 dell’automobile club tedesco ADAC, condotto su 16 pneumatici nella misura 225/50 R17, il modello Pirelli ha ottenuto il primo posto, distinguendosi per i risultati sul bagnato e per la sicurezza di guida. Il successo è stato replicato nella prova dell’Automobilclub von Deutschland, dove ha prevalso su 14 concorrenti, e nella comparativa di Auto Bild, che ne ha premiato soprattutto la capacità di affrontare l’asfalto bagnato, la frenata e la precisione dello sterzo. Il quadro dei riconoscimenti si completa con i piazzamenti ottenuti nelle prove di Auto Express, Auto Bild Allrad e Tyre Reviews, che hanno messo in evidenza stabilità, tenuta di strada e resistenza all’aquaplaning. Particolarmente significativo anche l’esordio dello Scorpion Winter 3: il nuovo pneumatico per SUV ha conquistato il primo posto nella comparativa della rivista alVolante, realizzata con un’Alfa Romeo Stelvio nella misura 235/60 R18. A convincere i collaudatori sono stati soprattutto la frenata sul bagnato, la rapidità nei cambi di direzione e un comportamento prevedibile anche sulla neve. Risultati positivi anche per il P Zero Winter 2, progettato per le vetture ad alte prestazioni e salito sul podio nella comparativa annuale di Auto Bild. La rivista tedesca gli ha assegnato il giudizio di “esemplare”, valorizzandone la precisione di guida e le prestazioni in frenata sia sull’asciutto sia sul bagnato. Un riconoscimento importante per un prodotto chiamato a conciliare sportività e sicurezza, soprattutto su automobili caratterizzate da potenze elevate e da una risposta particolarmente immediata ai comandi del conducente.

La tecnologia Elect porta l’inverno anche nella mobilità elettrica

Il rinnovamento della gamma guarda anche alla trasformazione del mercato automobilistico. Tutti e tre i pneumatici invernali sono infatti disponibili, in specifiche misure e applicazioni, con tecnologia Pirelli Elect, sviluppata per rispondere alle esigenze dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. L’obiettivo è combinare bassa resistenza al rotolamento, contenimento della rumorosità e durata, senza trascurare la sicurezza. Soprattutto durante l’inverno, quando la coppia immediata dei motori elettrici richiede aderenza e capacità di trazione anche sui fondi più difficili. Le soluzioni adottate comprendono mescole dedicate, disegni del battistrada specifici e strutture studiate per sostenere il maggior peso che può caratterizzare i veicoli a batteria. L’attenzione si concentra dunque non soltanto sul comportamento dinamico, ma anche sull’efficienza energetica, un elemento particolarmente importante per l’autonomia delle elettriche. La tecnologia Elect punta così a coniugare comfort, durata e controllo, adattando le caratteristiche degli pneumatici alle peculiarità di una mobilità sempre più elettrificata.

Quattro stagioni, il Cinturato All Season SF3 continua a collezionare premi

Accanto agli invernali cresce l’interesse per gli pneumatici quattro stagioni, particolarmente indicati per chi utilizza prevalentemente l’auto in città, percorre chilometraggi moderati e incontra raramente nevicate abbondanti. In questo segmento il Cinturato All Season SF3 continua a distinguersi nelle comparative internazionali. Nella più recente serie di test europei ha raccolto quattro vittorie, nelle prove di Auto Zeitung, Reifentester, Auto Express e Que Choisir, alle quali si aggiungono sei ulteriori podi. Un bilancio che, secondo Pirelli, ne fa uno dei prodotti più premiati della categoria, grazie alla capacità di offrire prestazioni equilibrate in condizioni climatiche differenti. I risultati ottenuti nei test di ADAC, Auto Bild, auto motor und sport, AvD e Tyre Reviews hanno inoltre evidenziato qualità nella frenata, nel comportamento sul bagnato e nella resistenza all’aquaplaning, insieme a buoni riscontri su neve, comfort ed efficienza. La famiglia si amplia anche con lo Scorpion All Season SF3, destinato ai SUV e sviluppato sulla base dell’esperienza maturata con il Cinturato.