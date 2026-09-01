Pirelli P Zero Trofeo RS, la Bentley Supersports arriva a 1,3 g di accelerazione laterale

La Bentley Supersports affida ai pneumatici una parte decisiva della propria trasformazione. Per la versione più estrema della Continental GT, alleggerita, passata alla trazione posteriore e dotata di un’aerodinamica profondamente rivista, Pirelli ha sviluppato due coperture specifiche da 22 pollici: il P Zero per l’utilizzo stradale e il P Zero Trofeo RS per chi vuole sfruttare la vettura anche in circuito. Ed è proprio con il semi-slick che la coupé britannica, secondo i dati comunicati dai due costruttori, arriva a toccare 1,3 g di accelerazione laterale.

Una Supersports completamente diversa

La nuova Supersports nasce con una filosofia più radicale rispetto alla Continental GT Speed. Per la prima volta sulla gamma stradale della Continental GT arriva la trazione posteriore, affiancata da differenziale elettronico autobloccante, torque vectoring tramite i freni e sterzo posteriore attivo. Il peso scende sotto le due tonnellate, mentre il V8 biturbo sviluppa 666 CV e 800 Nm: valori che hanno richiesto un lavoro specifico sul modo in cui la vettura trasferisce potenza e carichi sull’asfalto. A cambiare le sollecitazioni sugli pneumatici contribuisce anche l’aerodinamica. Bentley dichiara oltre 300 kg di deportanza aggiuntiva rispetto alla Continental GT Speed, ottenuti attraverso splitter maggiorato, dive plane, minigonne, aperture sui passaruota posteriori ed estrattore. Pirelli ha quindi lavorato su mescole e carcassa, partendo dalle simulazioni virtuali e passando successivamente ai collaudi su strada e in circuito, con l’obiettivo di adattare la risposta delle gomme alle diverse modalità di guida della Supersports.

P Zero, il compromesso per la strada

Il pneumatico di primo equipaggiamento è il P Zero da 22 pollici, sviluppato appositamente per conciliare le prestazioni della Supersports con un utilizzo quotidiano e da gran turismo. Struttura e mescola sono state calibrate per offrire precisione di guida senza sacrificare comfort e silenziosità, caratteristiche importanti su una vettura che mantiene comunque la natura di grande coupé. Particolare attenzione è stata dedicata alla stabilità, anche in relazione alle sospensioni e agli ammortizzatori a doppia camera adottati dalla Bentley. Entrambe le coperture portano la marcatura “B”, identificativo utilizzato da Pirelli per gli pneumatici progettati specificamente per Bentley. È il risultato del programma Perfect Fit, attraverso il quale il costruttore italiano interviene su struttura, disegno del battistrada, rigidità e mescola partendo dalle caratteristiche del singolo modello. L’obiettivo non è quindi adattare un pneumatico già esistente, ma sviluppare un prodotto che lavori insieme al progetto della vettura fin dalle fasi di messa a punto.

Trofeo RS

La proposta più sportiva è il P Zero Trofeo RS, per la prima volta sviluppato su misura per una Bentley. Il semi-slick, omologato anche per l’utilizzo stradale, utilizza una mescola derivata dall’esperienza Pirelli nel motorsport e una struttura studiata per sopportare l’elevato carico aerodinamico della Supersports. Con questa configurazione Bentley dichiara un picco di 1,3 g laterali e un incremento di circa il 30% della velocità di percorrenza in curva rispetto alla Continental GT Speed. Durante i primi test il livello di aderenza raggiunto avrebbe persino superato le soglie inizialmente previste dall’elettronica della vettura: in una delle prove il sistema avrebbe interpretato l’accelerazione laterale come una situazione tale da attivare il pretensionatore delle cinture. Un episodio curioso, ma indicativo del lavoro fatto sul grip, elemento centrale per una Supersports chiamata a scaricare soltanto sulle ruote posteriori i 666 CV del suo V8.

Un rapporto iniziato oltre quarant’anni fa

La Supersports rappresenta anche un nuovo capitolo nella collaborazione tra Pirelli e Bentley, iniziata nei primi anni Ottanta con pneumatici dedicati alle versioni Turbo R e RT della Mulsanne. Nel tempo il rapporto si è esteso ad Arnage, Continental GT e Bentayga, oltre alle attività sportive con la Continental GT3. Pirelli ricorda anche i risultati ottenuti alla Pikes Peak, dal record riservato ai Suv di serie conquistato dalla Bentayga nel 2018 al primato tra le vetture di produzione ottenuto dalla Continental GT nel 2019. La nuova Supersports porta questa collaborazione su un terreno ancora più specialistico. Nell’anno in cui Bentley celebra il centenario della denominazione Super Sports, nata nel 1925, la scelta di sviluppare due pneumatici distinti racconta bene la doppia anima dell’auto: una grande coupé ancora utilizzabile su strada e, allo stesso tempo, una macchina progettata per avvicinarsi molto più di prima al mondo della pista.