Rossocorsa diventerà una “piazza” per tutti gli appassionati di Ferrari

Non chiamatelo più showroom. E neppure concessionaria. Ma casa, o meglio piazza, dove si intrecceranno passioni, incontri, idee di viaggio, sogni. Che ruoteranno attorno a un nome, Ferrari, da sempre sinonimo di stile ed eccellenza.

Rossocorsa

È il nuovo progetto di Rossocorsa, dal 1994 un punto di riferimento per gli appassionati delle luxury car e in particolare per i Ferrari addict, a Milano, Brescia, Torino, Ceriale. Il progetto del nuovo flagshipstore presentato nei giorni più ”rossi“ dell’anno, quelli del gran premio di Monza, e che verrà realizzato nel 2027 nella sede milanese di via dei Missaglia, racconta l’evoluzione del concessionario ufficiale Ferrari: “Uno dei valori che caratterizzano il nostro marchio è proprio il senso di condivisione della passione e dei nostri valori”, commenta Marco Sambaldi, Head of Ferrari South Europe. “Rossocorsa offrirà un’esperienza ancor più d’eccellenza, non come parola astratta perchè i nostri clienti cercano e hanno bisogno di un luogo dove ritrovarsi e dove tenere contatto col brand”.

Rossocorsa

Molto più di uno showroom dunque. Basta entrare negli spazi già esistenti di Rossocorsa per venire travolti dalla Ferrari passion, dalla teoria di modelli di ogni età, opere d’arte pronte a ruggire, dal dipartimento dedicato alle Ferrari Classiche alla divisione Racing attiva nel Ferrari Challenge, all’officina personalizzata dalle immagini in bianco e nero di Enzo Ferrari e del team dei meccanici storici e con la colonna sonora delle canzoni di Domenico Modugno.

Rossocorsa

“Il nuovo flagship store sarà progettato attorno ai valori che contraddistinguono il Cavallino Rampante: eccellenza, passione e forte senso di appartenenza e riflette la nostra volontà di continuare a investire nell’esperienza Ferrari”, illustra Alberto Schön, amministratore Delegato di Ferrari Rossocorsa: “L’obiettivo è creare una destinazione in cui i clienti possano sentirsi accolti, ispirati e parte di una comunità, offrendo al contempo un ambiente che esprima pienamente i valori e la passione che definiscono Ferrari. Questa piazza, dunque, sarà molto più di una semplice concessionaria, e offrirà un ambiente in cui i clienti potranno vivere il mondo del Cavallino Rampante attraverso servizi personalizzati, come il Conciergerie, ovvero il garage dove lasciare la propria Ferrari e ritirarla quando si vuole partire per un viaggio, esperienze curate nei dettagli e occasioni di incontro con la più ampia comunità Ferrari, favorendo connessioni durature tra proprietari, collezionisti e appassionati”.