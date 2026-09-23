Appassionauto, quando la passione per i motori si trasforma in solidarietà

La passione per il rombo dei motori unita al desiderio di far del bene: da 14 edizioni l’evento Appassionauto, ideato da un gruppo di benefattori trentini insieme al Lions club Tione-Valli Giudicarie-Rendena riunisce appassionati da ogni dove, anche dall’estero. Un appuntamento che consente di scoprire i tesori del territorio - tra laghi e passi alpini, castelli, dimore storiche e degustazioni di prelibatezze locali - per concludersi con una serata tutta dedicata ai “Ragazzi Amabili” che, insieme ai volontari che li assistono, si esibiscono in un concerto che tocca in profondità il cuore di tutti i partecipanti al raduno. Due i gruppi che si sono alternati sul palco dell’hotel Alchimia di Comano Terme: la “Band Stones Standing” e i “Banda Larga”.La raccolta di fondi di tutte le edizioni ha consentito di superare 180mila euro destinati a Casa Sebastiano, struttura destinata alla persone autistiche (circa 400 quelle assistite) in gravi difficoltà familiari, gestita dalla Fondazione Trentina per l’Autismo voluta dall’imprenditore Giovanni Coletti. Coinvolte nell’iniziativa sono anche “Comunità Handicap”, “Oasi Valle dei Laghi” e “Noi per Voi”. Tutti uniti nel segno della solidarietà.

Appassionauto è inoltre dedicato alla memoria di Giannino Lucchese, Marcella Bono, Augusto Gottardi e Giuseppe Gorfer, grandi appassionati di auto e di solidarietà.

Al tour che si è svolto nel penultimo fine settimana di settembre si son presentate 55 auto tra supercar, modelli d’epoca, recenti e novità da poco sul mercato. Tutti possono partecipare, senza distinzioni. Il via da Comano Terme per toccare i laghi di Toblino, Cavedine, Tenno, con soste al Parco Grotta Cascata del Varone e degustazione offerta dalla storica azienda agricola e vitivinicola Pisoni, a Pergolese. Ultima tappa sul Passo del Monte Bondone fino al Castello del Buonconsiglio a Trento.“Realizziamo un evento speciale con auto speciali per ragazzi speciali. E per la quindicesima edizione del 2027 stiamo pensando a una serie di sorprese, grazie anche al sostegno del Centro assistenza Porsche Salmaso di Padova”. Chi parla è Lorenzo Berlanda, l’imprenditore di Ponte Arche, organizzatore di “Appassionato” insieme a Tanja Guetti e Alberto Povinelli, rispettivamente ex e attuale presidente del Lions club Tione-Valli Giudicarie-Rendena.

Al via, sabato 19 settembre nel centro di Comano Terme, si sono presentati equipaggi a bordo di Ferrari, Maserati, Porsche, Lamborghini, Volkswagen, Mercedes, iconiche Lancia e Alfa Romeo, ma anche un pick-up Ram e un van Citroen dallo stile retrò. Ad avviare, nel caso specifico le rispettive batterie, anche le 100% elettriche Tesla Model Y e Porsche Taycan provenienti dalla Germania.“Ad Appassionauto c’è posto per tutti - sottolinea Berlanda - bisogna solo avere tanto cuore e un’auto di qualsiasi genere. L’importante è partecipare”, nel segno del motto dei Lions: “We serve”.