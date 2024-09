L’European Le Mans Series debutta all’autodromo del Mugello

Ascolta ora 00:00 00:00

Le scuderie che partecipano all’European Le Mans Series (ELMS) si preparano a invadere pacificamente l'Autodromo del Mugello per un evento che segnerà il debutto assoluto di questa prestigiosa competizione endurance sul circuito toscano. L’appuntamento è previsto per il prossimo fine settimana, dal 27 al 29 settembre, con piloti di fama mondiale, auto da sogno e team di altissimo livello pronti a sfidarsi in una gara che promette spettacolo, adrenalina e colpi di scena. La European Le Mans Series, uno dei campionati endurance più seguiti e amati, vedrà una griglia di partenza con 43 vetture suddivise in quattro classi: LMP2, LMP2 Pro/Am, LMP3 e LMGT3. Tra le auto in gara, autentici gioielli della meccanica e della tecnologia come Ferrari 296, Aston Martin Vantage e Lamborghini Huracán si contenderanno la vittoria in una competizione che non si limita alla pura velocità, ma richiede strategie raffinate e una gestione meticolosa del mezzo e delle risorse umane. A rendere l’evento ancora più entusiasmante sarà la presenza di piloti di rilievo internazionale. Tra questi, spicca il nome di Robert Kubica, ex pilota di Formula 1 e vincitore del campionato mondiale Endurance 2023 nella classe LMP2. Kubica ha espresso grande entusiasmo per questa nuova sfida al Mugello, un circuito che ha paragonato per difficoltà e fascino a giganti come Suzuka e Spa. Al suo fianco, nomi altrettanto noti come Nicklas Nielsen, fresco vincitore della 24 Ore di Le Mans nella classe Hypercar con la Ferrari 499P, e Paul Di Resta, veterano delle competizioni automobilistiche. Non mancheranno, inoltre, giovani talenti come Arthur Leclerc, fratello del ferrarista Charles, e Nelson Piquet Jr., i quali cercheranno di sfruttare questa opportunità per mettersi in luce su un palcoscenico di assoluto prestigio. Il format della ELMS prevede una gara di quattro ore, durante la quale ogni pilota dovrà trascorrere al volante almeno 40 minuti. Sarà una vera e propria maratona della velocità, in cui la costanza di rendimento e l’affiatamento tra i piloti saranno determinanti per ottenere un buon risultato. Il regolamento premia la squadra che riesce a coprire la maggiore distanza nella propria categoria, rappresentando una sfida continua anche per i team più esperti. Tra i protagonisti, Kessel Racing arriva al Mugello forte della recente vittoria nella classe LMGT3 al circuito di Spa-Francorchamps con la Ferrari 296 GT3 #57. Il team svizzero, che ha ottenuto anche un podio nella Michelin Le Mans Cup con la vettura #74, porterà tutta la sua esperienza e il suo slancio positivo in questa tappa decisiva. Il Mugello rappresenta un terreno ideale per confermare le ottime prestazioni della Ferrari 296 GT3, una delle vetture più attese. Il circuito del Mugello, con il suo tracciato tecnico e fluido, è perfetto per mettere alla prova sia le doti di guida sia l'affidabilità delle vetture. Curve mitiche come le "Arrabbiate" e il lungo rettilineo principale offriranno ai piloti l'occasione di spingere al massimo, regalando agli spettatori un fine settimana ricco di emozioni. Il weekend della European Le Mans Series al Mugello non sarà solo un appuntamento per gli appassionati di motori, ma anche un’occasione per vivere da vicino l'emozione delle gare. Gli spettatori potranno accedere al paddock, incontrare i piloti e osservare le vetture da vicino grazie ai numerosi eventi collaterali previsti. Un biglietto dal costo accessibile permetterà l’ingresso alla tribuna centrale, al prato e alla pit walk, offrendo un'esperienza completa e immersiva nel mondo del motorsport. Il debutto della European Le Mans Series al Mugello rappresenta una tappa storica non solo per il campionato, ma anche per il motorsport italiano.

L’evento promette di essere uno dei più spettacolari dell'anno, con un mix perfetto di competizione, bellezza naturale e passione. Per tutti gli amanti delle quattro ruote, sarà un’occasione imperdibile per assistere da vicino alle gesta dei campioni e vivere un weekend all'insegna della velocità e dell'adrenalina.