Mercedes CLA Hybrid: come va la nuova berlina coupè tedesca

La CLA ha sempre occupato una posizione particolare nella gamma Mercedes: troppo piccola per essere una vera berlina, troppo ricercata per essere trattata come un'auto di segmento B. Da quando è apparsa per la prima volta nel 2013, ha convinto una clientela giovane e attenta all'immagine, disposta ad accettare qualche compromesso abitativo in cambio di una silhouette da coupé e di un marchio di prestigio sulla griglia. Con questa nuova generazione - completamente diversa dalla precedente, costruita sulla nuova piattaforma MMA condivisa con le “cugine” GLA e GLB - Mercedes alza sensibilmente l'asticella su tutti i fronti: design più raffinato, tecnologia da segmento superiore e una gamma di motorizzazioni interamente elettrificate, con addio definitivo al diesel. La versione che abbiamo provato è la CLA 200 in allestimento Premium: un 1.5 turbo benzina a ciclo Miller da 163 CV abbinato a un motore elettrico da 30 CV inserito nel cambio robotizzato a doppia frizione, per un sistema mild hybrid a 48 volt. Il prezzo è di 55.115 euro. La gamma parte da 47.326 euro per la CLA 180 da 136 CV, e si estende fino alla versione 4Matic con trazione integrale, disponibile con le due motorizzazioni più potenti.

Dimensioni e design

La nuova CLA propone dimensioni pari a 472 cm di lunghezza, 186 cm di larghezza e 147 cm di altezza, con un passo di 279 cm. Rispetto alla generazione precedente la lunghezza cresce di circa 10 cm e il passo si allunga di quasi 5 cm - numeri che teoricamente dovrebbero tradursi in più spazio a bordo, e che in parte lo fanno. Il peso si attesta intorno a 1.630 kg nella versione 200 a trazione anteriore.

Il design è il punto di partenza obbligato di qualsiasi discorso sulla CLA, e questa generazione merita un'analisi attenta. La silhouette da coupé quattro porte è confermata, con un tetto spiovente che scende verso la coda con una continuità elegante, e le maniglie a scomparsa che contribuiscono a un profilo pulito e aerodinamico - il valore di Cx pari a 0,21 è tra i migliori della categoria. Il frontale segue il nuovo linguaggio stilistico Mercedes: le luci diurne disegnano la stella a tre punte, mentre una fascia luminosa collega i fari anteriori e quelli posteriori, un dettaglio visivo che di notte è particolarmente riuscito. La griglia è aperta nella versione ibrida - a differenza di quella schermata dell'elettrica - con il logo centrale che emerge con discrezione. Le fiancate sono lunghe e pulite, con una linea di cintura marcata ma ben equilibrata. Il risultato è un'auto che a colpo d'occhio sembra più grande di quanto sia, con proporzioni armoniose che nascondono bene i 472 cm di lunghezza.

Interni e tecnologia

Salire a bordo della CLA 200 Premium è un'esperienza che richiede subito un momento di adattamento visivo: la plancia è interamente occupata da un rettangolo di schermi. Nella versione provata - con il terzo display incluso nell'allestimento Premium - si trovano il cruscotto digitale da 10,25 pollici, il display centrale da 14 pollici e un terzo schermo da 14 pollici di fronte al passeggero, quest'ultimo dedicato all'intrattenimento e - curiosità - persino ai videogiochi. Il sistema operativo è il nuovo MB.OS di quarta generazione, sviluppato con Microsoft e Google, con un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale capace di sostenere conversazioni naturali e con aggiornamenti software over-the-air. La grafica è chiara e ben organizzata, con le funzioni principali sempre visibili nella fascia bassa del display centrale.

Sul fronte dei comandi fisici, Mercedes ha corretto uno dei difetti più criticati della generazione precedente: sono tornati la rotella per il volume dell'audio e la levetta per la guida semiautonoma sul volante, non più solo a sfioramento. Qualche nota critica rimane: la levetta del freno a mano è nascosta a sinistra della plancia, fuori dalla portata del passeggero in caso di emergenza, e i tasti degli alzavetri nella porta del guidatore sono sdoppiati in modo poco intuitivo - due tasti che cambiano funzione tramite un terzo pulsante. La leva del cambio sul piantone dello sterzo libera spazio nel tunnel per i portaoggetti, ma costringe a togliere una mano dal volante per la selezione delle marce in modalità sequenziale, una soluzione meno immediata delle classiche palette. Il tetto panoramico in vetro è di serie su tutta la gamma - una scelta che dona luminosità all'abitacolo e compensa parzialmente la sensazione di "chiusura" creata dal tetto spiovente.

Lo spazio è il compromesso strutturale della CLA, e non va nascosto. Davanti si sta con agio, i sedili sono confortevoli e ben sagomati, e la qualità costruttiva è quella che ci si aspetta da una Mercedes. Dietro lo spazio è un po' risicato, ma comprensibile considerando la forma spiovente del tetto. Il divano è comodo per due persone; il terzo passeggero paga sia la larghezza ridotta sia la presenza del tunnel centrale. Il baule è da 405 litri per tutte le CLA in listino: un buon compromesso fra dimensioni della macchina ed esigenze di trasporto.

Prova su strada

Il motore è uno dei protagonisti inattesi di questa CLA. Il 1.5 turbo a ciclo Miller - sviluppato da Mercedes e prodotto in collaborazione con Geely - funziona secondo un principio che limita le perdite energetiche mantenendo aperte più a lungo le valvole di aspirazione, con un beneficio diretto sull'efficienza. Abbinato al motore elettrico da 30 CV inserito nel cambio robotizzato a doppia frizione a 8 rapporti, il sistema mild hybrid a 48 volt offre 163 CV complessivi e una coppia che all'atto pratico risulta più pronta di quanto i numeri lascino intuire. A parte i numeri che dicono 232 km/h di punta e 8,0 secondi sullo 0-100 orari, la berlina tedesca offre un bel piacere di guida, creato da uno sterzo leggero quando serve e reattivo sul veloce, da un telaio ben accordato alle sospensioni e da un cambio fluido nei passaggi marcia.

L'avantreno con doppio braccio inferiore - una variante evoluta dello schema MacPherson tradizionale - e il retrotreno multilink a cinque bracci garantiscono precisione e comfort in misura maggiore di quanto ci si aspetterebbe da un'auto di questo segmento. La CLA si inserisce in curva con prontezza, il rollio è contenuto e lo sterzo restituisce una sensazione consistente e progressiva. Il cambio è fluido nelle commutazioni ordinarie, con una leggera tendenza alla lentezza in modalità Comfort che si risolve selezionando la modalità Sport. In piena accelerazione il 1.5 si fa sentire con un rombo (artificiale) che è tutt’altro che sgradevole, ma tradisce la natura quattro cilindri sotto sforzo. L'insonorizzazione a velocità di crociera è invece efficace: in autostrada si avverte solo un certo rumore di rotolamento dei pneumatici, non fastidioso. I freni sono ben modulabili, senza le incertezze che a volte caratterizzano i sistemi ibridi nella prima fase della corsa del pedale: da questo punto di vista Mercedes ha parzialmente colmato le mancanze che, da sempre, ha palesato nel rendere intuitiva e modulabile la frenata sulle sue vetture elettriche ed elettrificate. Il consumo medio registrato è stato di 16,4 km/l, con punte di 19 o più km/l, soprattutto su strade extraurbane, mentre in città si può scendere fino a 12 km/l, con un piede pesante.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma CLA ibrida si articola su tre motorizzazioni e quattro allestimenti. Si parte dalla CLA 180 da 136 CV in allestimento Advanced a 47.326 euro, si passa alla CLA 200 da 163 CV in allestimento Advanced a circa 50.028 euro e Premium a 55.085 euro, fino alla CLA 200 4Matic con trazione integrale da circa 51.834 euro in allestimento Advanced. Per chi ha bisogno di più spazio di carico, la CLA Shooting Brake è gia disponibile, con prezzi superiori di circa 1.500 euro rispetto alla berlina. La dotazione di serie è già completa su tutti gli allestimenti, con tetto in vetro e almeno due schermi sempre inclusi nel prezzo.

La Mercedes CLA 200 Hybrid è un'auto riuscita, che convince su quasi tutti i fronti tranne uno - lo spazio posteriore - che è però un limite intrinseco della sua forma, non un errore di progetto.