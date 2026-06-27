Il piano di Chery per conquistare l'Italia: da Lepas a iCAUR passando per le nuove Tiggo

In principio c’erano OMODA e JAECOO. Poi è arrivata Lepas. Ora, allo stand del Gruppo Chery al MiMo di Monza, il quadro si fa ben più affollato. Ecco i piani del gruppo Chery per l’invasione pacifica dell’Italia, con auto di ogni tipo e per tutte le tasche, dal segmento budget a quello premium…

Fino a oggi il gruppo cinese parlava al nostro mercato con la sola voce di OMODA e JAECOO che ha fatto uno sprint nelle vendite senza precedenti. Da Monza in poi, però, entrano in scena anche Chery, Lepas e iCAUR, con un calendario di arrivo già scandito per i prossimi anni.

La roadmap italiana, marchio per marchio

Il piano ha date precise. OMODA e JAECOO restano i marchi che fanno da base per la crescita e che sono entrati in Italia da luglio 2024. Chery, il brand che da il nome al gruppo stesso, inizierà la commercializzazione tra il terzo e il quarto trimestre del 2026, portando sul mercatoi due SUV plug-in hybrid: Tiggo 8 e Tiggo 9.

Lepas debutterà nel secondo semestre: il SUV Lepas L8 è ordinabile da luglio 2026 e sarà seguito dalla L6 e, più avanti, dalla più compatta L4. iCAUR chiude la sequenza nel primo trimestre 2027 con il SUV range-extender V27, uno dei modelli più attesi perché, specie nella versione “passo corto” V23, incuriosisce per il mix tra design e capacità in fuoristrada.

Il filo conduttore fra tutti questi marchi e modelli è l'elettrificazione, declinata in full hybrid, plug-in hybrid e range-extender. La tecnologia è comune, e per questo non sarà raro trovare motorizzazioni simili trasversalmente alla gamma, pur con le differenze di potenza, batterie e percentuale di ibridazione.

Le anteprima al MiMo 2026

I protagonisti dell'anteprima al MiMo sono le due Chery. La Tiggo 9 PHEV è il SUV grande della coppia, 4,81 metri di lunghezza, sette posti su tre file e un sistema Super Hybrid che con motore 1.5 TGDi e tre unità elettriche arriva a 428 CV, con trazione integrale e uno 0-100 in 5,8 secondi.

Chery Tiggo 8 PHEV si posiziona poco sotto, con 279 CV, trazione anteriore, batteria da 18,4 kWh e scatto in 8,4 secondi, più urbana. Ad affiancarle ci sono le Lepas L6 e L8, mentre i modelli OMODA e JAECOO sono quelli già visti e già sul mercato da qualche tempo.

Il pezzo più curioso, e forse anche più atteso a giudicare dai social, resta però iCAUR V27, atteso solo per il gennaio del 2027: oltre cinque