Renault Twingo E-Tech, la rivoluzione multimediale che riscrive il segmento A

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric si presenta come un vero e proprio game changer nel panorama delle city-car, non solo per la sua natura elettrica, ma soprattutto per un comparto multimediale che non ha eguali nella sua categoria. Il cuore pulsante dell'esperienza di bordo è rappresentato dal sistema OpenR Link con Google integrato, una novità assoluta per il segmento A che eleva la connettività a standard tipici dei veicoli di classe superiore.

Un’interfaccia digitale a doppio display

L'abitacolo della Twingo è dominato da una configurazione a doppio display orizzontale di serie su tutte le versioni. Di fronte al conducente si trova un driver display digitale da 7” dedicato alle informazioni di guida, mentre al centro della plancia spicca il display multimediale touchscreen da 10”. Questi schermi non sono semplici strumenti funzionali, ma animano l'ambiente con grafiche giocate e sequenze di benvenuto visive e sonore, quest'ultime sviluppate in collaborazione con il compositore Jean-Michel Jarre.

L’ecosistema Google e le funzioni elettriche

L'integrazione dei servizi Google permette un'esperienza fluida e intuitiva, simile a quella di un tablet. Il sistema offre:

Google Maps: include il Route Planner specifico per i veicoli elettrici, che pianifica i percorsi ottimizzando le soste di ricarica in base ai consumi, all'autonomia e alla temperatura della batteria;

Google Assistant: consente di gestire le funzioni tramite comandi vocali avanzati;

Google Play: dà accesso a un catalogo di oltre 100 applicazioni ottimizzate per l'uso in auto, tra cui piattaforme di streaming come Amazon Music, Prime Video e HBO Max, il browser Vivaldi e giochi musicali come SongPop for Renault.

Per supportare questo massiccio utilizzo di contenuti, Renault offre per la prima volta 2 gigabyte di dati al mese inclusi per tre anni, sufficienti per circa 40 ore di musica o 3 ore di video streaming.

Reno: l’avatar intelligente con ChatGPT

Un elemento distintivo della multimedialità di Twingo è Reno, il compagno di viaggio virtuale che funge da copilota esperto. Reno può rispondere a oltre 200 domande tecniche sul funzionamento del veicolo e, grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale ChatGPT (versione 4o-mini), è in grado di intrattenere conversazioni fluide su temi di cultura generale. L'interazione con Reno prosegue anche fuori dall'auto attraverso l'app per smartphone "Hello Reno", che offre video tutorial sull'utilizzo della vettura.

Connettività totale e audio d'autore

Il sistema supporta la replicazione smartphone wireless compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, la vettura è predisposta per gli aggiornamenti FOTA (Firmware Over The Air), che permettono di evolvere il software nel tempo senza recarsi in officina.

L'esperienza sensoriale è completata dall'impianto audio Arkamys Auditorium a 6 altoparlanti (disponibile nell'allestimento Techno), che offre quattro ambienti

sonori curati da Jean-Michel Jarre: Naturel, Live, Club e Podcast. Infine, tramite l'app My Renault, l'utente può gestire da remoto la ricarica, il pre-condizionamento dell'abitacolo e localizzare il veicolo in tempo reale.