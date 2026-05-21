Renault Twingo E-Tech Electric: l’innovazione tecnologica che ridefinisce la city-car

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric si presenta come un vero e proprio game changer tecnologico nel segmento A, progettata per democratizzare la mobilità elettrica senza rinunciare a soluzioni d'avanguardia. Sviluppata in tempi record (sole 100 settimane), questa vettura fonde una meccanica ottimizzata con un ecosistema digitale evoluto, stabilendo nuovi standard per l’efficienza urbana.

L’efficienza del "Good Sizing"

Il cuore tecnologico della vettura è la piattaforma RGEV small, un'architettura modulare condivisa con i segmenti superiori che garantisce agilità e un peso contenuto di circa 1.200 kg. La propulsione è affidata a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 60 kW (82 CV) e 175 Nm di coppia, capace di una spinta immediata che permette di scattare da 0 a 50 km/h in soli 3,85 secondi.

La vera rivoluzione risiede però nella batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 27,5 kWh, una tecnologia che debutta per la prima volta nel Gruppo Renault. Grazie all'architettura cell-to-pack, che riduce i costi del 20% limitando l'uso di materiali critici, la batteria assicura un'autonomia fino a 263 km nel ciclo WLTP. Per massimizzare l'efficienza anche nei climi rigidi, il sistema integra una piastra riscaldante da 1,3 kW che ottimizza i tempi di ricarica e preserva la percorrenza alle basse temperature.

Digitalizzazione e IA

L'abitacolo è dominato da un'interfaccia moderna composta da un doppio display orizzontale: un driver display da 7" e un touchscreen centrale da 10,1". Su quest'ultimo debutta, per la prima volta nel segmento A, il sistema OpenR Link con Google integrato. Gli utenti possono accedere a Google Maps, che include un Route Planner evoluto per pianificare le soste di ricarica in tempo reale, e a oltre 100 applicazioni tramite Google Play.

L'esperienza di bordo è arricchita da Reno, l'avatar virtuale che funge da copilota intelligente. Grazie all'integrazione di ChatGPT (versione 4o-mini), Reno è in grado di rispondere in modo fluido a domande sulla gestione del veicolo o a curiosità di cultura generale, rendendo la tecnologia più "umana" e accessibile.

Sicurezza attiva e ricarica bidirezionale

La Twingo E-Tech Electric non scende a compromessi sulla sicurezza, integrando 24 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS). Tra le tecnologie più innovative spicca la funzione One Pedal, che permette di gestire accelerazione e frenata fino all'arresto completo con il solo pedale dell'acceleratore. Il programma Human First include inoltre il Safety Score e il Safety Coach, strumenti che analizzano i dati di guida per offrire consigli personalizzati e promuovere una guida più responsabile.

Infine, la versatilità tecnologica si estende ai sistemi di ricarica.

Oltre al caricatore standard da 7 kW, il pack opzionale Advanced Charge abilita la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 50 kW e introduce il caricabatterie bidirezionale da 11 kW. Quest'ultimo supporta la funzione V2L (Vehicle-to-Load), permettendo di alimentare dispositivi elettrici esterni direttamente dalla batteria dell'auto tramite un apposito adattatore.