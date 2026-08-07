Adventure acquisisce il 30% di QuiPoste per 600mila euro e punta su una rete di 150 negozi

Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance quotata su Euronext Growth Milan (“Adventure”, la “Società”),comunica di aver sottoscritto in data odierna una lettera d’intenti vincolante (la “LOI”) avente ad oggetto l’acquisto del 30% del capitale sociale di QuiPoste S.r.l. (“QP”), società attiva nella prestazione di servizi di raccolta, trasporto, smistamento, consegna e recapito di corrispondenza, plichi, pacchi e valori (l’“Investimento”) per un corrispettivo pari a complessivi Euro 600.000.

Con questa operazione, Adventure consolida le basi per la realizzazione di una delle reti phygital più estese nel mercato italiano dei servizi per la casa, combinando presenza fisica, innovazione tecnologica, competenze commerciali e centralità del consumatore.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, Adventure si appresta a poter sviluppare la propria offerta attraverso una rete di ulteriori 120 negozi, che si aggiungeranno ai 30 punti vendita già di proprietà del Gruppo, per una presenza potenziale complessiva di circa 150 punti di presenza sul territorio.

L’estensione della rete fisica consentirà ad Adventure di rafforzare il rapporto diretto con clienti e prospect, aumentando la capillarità territoriale e affiancando alla propria piattaforma digitale una rete di punti di contatto facilmente accessibili, riconoscibili e vicini alle esigenze quotidiane delle famiglie; il modello phygital rappresenta uno degli elementi centrali del piano di sviluppo di Adventure.

I nuovi negozi potranno diventare veri e propri hub territoriali per la vendita di servizi a privati e aziende, mettendo a disposizione dei consumatori consulenza e supporto nella scelta, nell’attivazione e nella gestione di utenze e servizi nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, del credito e delle ulteriori aree di attività sviluppate dal Gruppo.

In questo modello, i servizi postali continueranno a rappresentare un elemento centrale dell’offerta e un importante driver di traffico nei punti vendita, favorendo l’ingresso quotidiano dei consumatori e creando nuove occasioni di contatto, relazione e proposta commerciale. La complementarità tra servizi postali e servizi per la casa consentirà così di valorizzare la frequenza di visita della clientela e di sviluppare un presidio di prossimità sempre più completo, integrato e orientato alle esigenze delle famiglie.

L’operazione permetterà inoltre di valorizzare la complementarità tra il patrimonio relazionale e territoriale della rete di posta privata e le competenze tecnologiche, commerciali e di marketing di Adventure, creando nuove opportunità di acquisizione, fidelizzazione e cross-selling.

Adventure punta così a consolidare il proprio posizionamento di leadership nel mercato dei servizi per la casa, evolvendo ulteriormente il proprio modello da comparatore digitale a piattaforma omnicanale capace di accompagnare il consumatore lungo l’intero customer journey.

Adventure è stata assistita, per gli aspetti legali dell’operazione, dallo studio Gianni & Origoni.

“La sottoscrizione di questo accordo vincolante rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Adventure e un’accelerazione concreta del nostro modello phygital. La possibilità di integrare una rete di ulteriori 120 punti vendita con i 30 negozi già di proprietà ci consentirà di raggiungere una presenza potenziale di circa 150 sedi e di rafforzare significativamente il presidio del territorio. Vogliamo unire la velocità e la scalabilità del digitale alla fiducia, alla consulenza e alla prossimità offerte dai punti vendita fisici, costruendo un ecosistema sempre più completo per i servizi dedicati alle famiglie, ha dichiarato Silvana Cozza, Ceo di Adventure S.p.A..

“L’accordo con Adventure apre una nuova fase di sviluppo per la nostra rete. L’integrazione tra la nostra presenza territoriale e le competenze digitali, tecnologiche e commerciali di Adventure consentirà di ampliare i servizi disponibili nei punti vendita e di offrire ai clienti un’esperienza più completa e innovativa. Condividiamo una visione fondata sulla prossimità, sulla qualità del servizio e sulla capacità di coniugare il rapporto personale con gli strumenti digitali, ha dichiarato Francesco Scalise e Sandro Amendola, soci di QuiPoste srl.