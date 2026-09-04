Al Gazometro il Museo Acea Heritage apre al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’Autunno

Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato a Videocittà sul tema della water culture, il Museo Acea Heritage allestito nello straordinario scenario del Gazometro apre al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’Autunno che si terranno nei weekend 5-6 e 12-13 settembre.

Si avrà l’opportunità di visitare l’esposizione arricchita dalla sezione dedicata alle opere finaliste e vincitrici della terza edizione del Premio Acea Contemporanea, dal titolo “Flussi Finiti”.

Questa tappa romana rappresenta solo l’inizio di un percorso di respiro globale. A seguito del grande riscontro ottenuto nella Capitale, la mostra si appresta a diventare un progetto internazionale e itinerante. L’esposizione viaggerà in tutto il mondo, facendo tappa presso istituzioni culturali di prestigio e attivando, in ogni territorio toccato, percorsi di valorizzazione dell’arte contemporanea giovanile.

Un’occasione unica e di grande rilievo per comunicare i valori aziendali attraverso un linguaggio profondo e responsabile. Il progetto fa da ponte tra culture e paesi diversi, uniti da una missione comune: immaginare il futuro dell’acqua come risorsa preziosa e fragile, custodendone il valore attraverso la sensibilità dell’arte e la forza della visione collettiva.

Con quest’iniziativa l’impegno di ACEA nella promozione della cultura e della sostenibilità compie un nuovo, importante passo in avanti. L’Azienda, infatti, avvia una serie di operazioni ad alto valore sociale e culturale attraverso il Museo Acea Heritage - in stretta sinergia con Museimpresa, l’associazione dei musei e degli archivi d’impresa, la valorizzazione dei Marchi Storici e la Fondazione Acea -, trasformando il patrimonio industriale in uno spazio vivo di riflessione e condivisione artistica.