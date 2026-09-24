Zest: Exit della partecipazione di Epic

Zest annuncia la conclusione del percorso di valorizzazione dell’investimento in Epic, società fintech entrata nel portafoglio di Zest nel 2016 e oggi parte del patrimonio di partecipazioni del Gruppo.

Nel corso degli anni, Epic ha sviluppato competenze specialistiche e soluzioni tecnologiche dedicate alla finanza alternativa per le piccole e medie imprese, combinando analisi, strutturazione e distribuzione di strumenti finanziari a investitori qualificati. Zest ne ha sostenuto la crescita fin dalle prime fasi, contribuendo anche allo sviluppo della piattaforma tecnologica.

Il completamento dell’operazione sulla principale partecipazione detenuta da Epic chiude oggi il percorso industriale della società. A seguito dell’operazione, per Zest, tale distribuzione comporterà un incasso di 863mila euro e l’operazione complessiva genererà un IRR del 16% e un multiplo sull’investito pari a 3,5x.

Tale operazione conferma la capacità di Zest di accompagnare iniziative innovative lungo l’intero ciclo di crescita, dalla fase iniziale fino alla valorizzazione industriale, favorendo l’incontro tra tecnologia, competenze verticali e mercato.

“Con questa operazione si concretizza il nostro percorso al fianco di Epic, iniziato nel 2016. Abbiamo investito nella visione del team e nel valore strategico del progetto, sostenendo lo sviluppo di soluzioni di finanza alternativa a supporto della crescita delle PMI e capaci di connettere innovazione finanziaria ed economia reale. Il valore del Venture Capital sta nel riconoscere in anticipo le imprese con le qualità necessarie per affermarsi sul mercato e nel sostenerle con capitali, competenze e network. Questo traguardo esprime il senso del nostro lavoro in Zest: trasformare il potenziale delle startup in crescita concreta e accompagnarle fino alla valorizzazione industriale” Dichiara Gabriele Ronchini, Amministratore Delegato di Zest Investments.