La Cia: “La Russia prepara attacchi con droni in Italia, Francia e Spagna”. Crosetto: “Nessuna conferma, evitare benzina sul fuoco”

La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo: Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. “Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container; non è affatto difficile”, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Intanto Kiev è rimasta colpita in un massiccio attacco con missili balistici russi: due persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite.
Cremlino: Prematuro parlare di incontro tra Putin e Trump a G20
E’ prematuro discutere la possibilita di un incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump a margine del G20, ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, citato da Interfax. “E troppo presto per parlarne; non e stata ancora presa alcuna decisione. Apprezziamo molto questo gentile invito, lo consideriamo prezioso e lo esamineremo, poi troveremo un accordo e verra presa una decisione in merito”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti giovedi. Cosi ha commentato l’ipotesi, avanzata da alcuni rappresentanti dei media, di un possibile incontro separato tra Putin e Trump a margine del G20, al quale gli Stati Uniti hanno invitato il leader russo.
Polonia, incendio doloso a stazione Starlink, modus operandi russo
L’incendio divampato ieri sera in una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di Internet satellitare di Elon Musk, in Polonia è stato appiccato “deliberatamente”. Lo ha dichiarato il ministro polacco per gli Affari digitali, Krzysztof Gawkowski, secondo cui “il modus operandi in questo caso è chiaramente russo”. Le indagini sono ancora in corso. Sul posto sono stati inviati anche agenti di polizia e funzionari dell’Agenzia per la Sicurezza Interna. “L’incendio mirava a colpire un’infrastruttura critica di telecomunicazioni che influenza il funzionamento di Internet”, ha dichiarato Gawkowski all’emittente Tvn.
Crosetto, alert su attacchi non trova conferma, evitare benzina sul fuoco
“Non serve a nessuno e non trova alcuna conferma, l’allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e “nervosi” e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco”. Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto su X, commentando il presunto alert del quale riferisce El Mundo.
Fonti, alert su attacchi droni non giunto ad autorità italiane
Secondo fonti qualificate contattate dall’ANSA il presunto alert del quale riferisce El Mundo riguardo un imminente attacco con droni contro Italia, Francia e Spagna da parte della Federazione russa al momento non sarebbe giunto ad alcun livello operativo, né intelligence, né diplomatico, né militare.
Mosca, colpiti a Odessa centri stoccaggio armi fornite da Europa
Le forze russe hanno colpito due centri logistici a Odessa che immagazzinavano e distribuivano merci militari e a duplice uso provenienti dall’Europa e destinati all’Ucraina. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass.
Kiev, 6 morti in attacco russo su azienda agricola a Kharkiv
Almeno 6 persone sono morte in un attacco delle forze russe condotto contro un’azienda agricola nel villaggio di Stara Hnylytsia, nella regione di Kharkiv. Altre 12 persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito il capo dell’Amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Syniehubov, citato da Ukrainska Pravda. Secondo il sindaco del comune di Malynivka, Mykola Semerianov, i russi hanno attaccato l’abitato con tre missili del tipo ‘Banderol’ e uno di questi ha colpito un deposito di ortaggi, dove stavano lavorando delle persone.
Presidente Moldavia, 4 droni russi hanno violato nostro spazio aereo
La presidente moldava Maia Sandu denuncia su X che “l’attacco massiccio della Russia contro l’Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina: 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord”. “La guerra della Russia mette in pericolo tutta l’Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l’Ucraina”, aggiunge Sandu.
Mosca, a Kiev e Odessa raid su centri telecomunicazioni e logistici
Le forze armate russe hanno compiuto un “massiccio attacco” la scorsa notte sull’Ucraina con l’impiego di missili e droni colpendo tra l’altro due centri per le telecomunicazioni utilizzati dalle forze armate a Kiev e due centri logistici a Odessa attraverso cui venivano importate “merci militari provenienti da Paesi europei”. Lo afferma il ministero della Difesa. Nella capitale ucraina, precisa il dicastero russo sul suo canale Telegram, sono stati colpiti i centri di telecomunicazioni Kievstar e Parkovy, “che forniscono servizi di comunicazione e potenza di calcolo per le forze armate ucraine”. Nella regione di Odessa sono stati bombardati “due centri logistici che si occupavano dello stoccaggio e della distribuzione di merci militari e a doppio uso provenienti da Paesi europei”. Inoltre, le forze russe hanno bombardato durante la navigazione “una petroliera che trasportava carburante e lubrificanti destinati a rifornire le forze armate ucraine nel porto di Chornomorsk”.
Zelensky, G20 potenziale occasione per incontro trilaterale
Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il vertice del G20 di dicembre potrebbe essere l’occasione per un incontro trilaterale tra Kiev, Stati Uniti e Russia. “Abbiamo discusso con la parte americana della possibilità di un simile formato al G20 e della disponibilità dell’Ucraina a partecipare a un incontro”, ha dichiarato ai giornalisti a New York, come riporta Ukrinform. “Ritengo che questa sia una delle migliori opportunità proposte dalla parte americana nell’ambito del G20”, ha aggiunto. “Ritengo che questa sia una potenziale opportunità per un incontro trilaterale che possa produrre un risultato concreto”, ha osservato Zelensky, aggiungendo che che un fattore importante è la partecipazione di Donald Trump: “È un presidente influente, il numero uno. Il secondo è il G20. Quindi potrebbe essere un’atmosfera nella quale è possibile ottenere un risultato”. L’Ucraina è pronta a sostenere un simile formato “se si raggiungerà un accordo appropriato”, ha rimarcato.
Zelensky, ancora raid russi su Kiev, aumentare pressione su Mosca
“Sappiamo gia che due persone sono state uccise” a Kiev. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, in riferimento agli attacchi notturni russi contro l’Ucraina. “Ancora una volta, i principali obiettivi del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili: edifici residenziali, un ospedale maternita, impianti energetici e infrastrutture logistiche”, ha aggiunto il capo di Stato, che ha anche segnalato diversi feriti e persone intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti. Quest’ultimo attacco e avvenuto mentre, negli Stati Uniti, Zelensky si trovava a incontrare i membri del Congresso americano per sollecitarli a rafforzare le sanzioni contro la Russia. “Ogni attacco di questo tipo si verifica perche la pressione esercitata sull’aggressore non e ancora totale e la Russia crede di poter continuare il suo terrorismo missilistico”, ha scritto Zelensky su Telegram, chiedendo anche l’invio di intercettori missilistici in Ucraina.
El Mundo, 'Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna'
La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo: Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. “Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container; non è affatto difficile”, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
Le autorità lituane conoscono il tipo di drone che i russi potrebbero utilizzare contro Spagna, Francia o Italia. Si tratterebbe di un Gerbera: lungo circa due metri, con un’apertura alare di 2,5 metri, un peso fino a 18 chilogrammi, in grado di raggiungere velocità intorno ai 160 chilometri orarie con un’autonomia dichiarata di 600 chilometri. Una nave mercantile può trasportare diversi di questi droni, che vengono lanciati con molta meno difficoltà rispetto a un Shahed o un Geran. Da una distanza di 200 o 300 chilometri dalla costa, il volo durerebbe circa un’ora e quindici minuti o due ore, a seconda della velocità effettiva. Il suo piccolo carico esplosivo (4-5 kg) non è sufficiente a distruggere una grande struttura, ma può provocare un incendio, danneggiare attrezzature esposte o chiudere temporaneamente un porto o un aeroporto. Stando alla cartina pubblicata da El Mundo, tutta l’Italia - eccezion fatta per il Nord-Est - sarebbe nel raggio d’azione.La Lituania, come altri Paesi, era a conoscenza di queste informazioni poco dopo il misterioso viaggio a Mosca del direttore della Cia John Ratcliffe, avvenuto il 25 agosto.
Secondo fonti a conoscenza dell’allerta, anche i governi di Spagna, Francia e Italia furono informati che la Russia stava preparando una possibile operazione con droni contro uno di questi Paesi. Spagna, Francia e Italia, scrive El Mundo, “avranno campagne elettorali ed elezioni nel 2027 e ospitano forze radicali in grado di sfruttare la paura e la disillusione nei confronti dell’Ucraina. Soprattutto in Francia e in Italia, esistono legami o posizioni chiaramente allineate con gli interessi del Cremlino”.
Ucraina: missili balistici russi su Kiev, 2 morti e 8 feriti
Due persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in attacco con missili balistici russi su Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che i paramedici si stavano recando nei quartieri Solomyanskyi, Svyatoshynskyi e Podilskyi della città, mentre i missili russi continuavano a colpire la città.Nel distretto di Dniprovskyi, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale, dove potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie, ha affermato. Detriti sono caduti anche su un edificio amministrativo dello stesso distretto.“Nel distretto di Podilskyi, alcuni detriti sono caduti su un parcheggio vicino a una struttura sanitaria. Diverse auto hanno preso fuoco. I servizi di emergenza stanno arrivando sul posto”, ha dichiarato Klitschko. I detriti dei missili sono caduti anche nei pressi di un ospedale ostetrico, frantumando le finestre e danneggiando una parte della facciata dell’edificio, ha aggiunto. Sebbene non si siano registrate vittime nell’ospedale ostetrico, una persona è rimasta uccisa in un parcheggio nelle vicinanze, ha dichiarato Klitschko, aggiungendo che è stato danneggiato anche un centro diagnostico medico.