Armani verso la Borsa. Niente vendita a un big

C’è un’eredità che non si misura soltanto nei 5-7 miliardi di euro stimati da banchieri e consulenti per il valore del gruppo, ma nella determinazione con cui il suo fondatore ha pianificato il futuro della propria creatura. A oltre un anno dalla scomparsa di Giorgio Armani, avvenuta all’età di 91 anni, l’impero milanese si avvia a vivere una delle operazioni finanziarie più rilevanti dell’ultimo decennio nel mercato globale del lusso. Eppure le mosse degli eredi non sono casuali, ma rispondono a un’architettura ben precisa, lasciata scritta da Re Giorgio con la stessa cura con cui disegnava le sue giacche destrutturate: rigore, indipendenza e nessuna concessione alla frenesia del mercato.

Le disposizioni testamentarie hanno tracciato una tabella di marcia vincolante. Entro marzo 2027 - ovvero nella finestra tra i 12 e i 18 mesi dalla morte dello stilista - la famiglia dovrà cedere una quota di minoranza pari al 15% della società. Ma è la direzione strategica a fare la differenza: gli eredi privilegiano una futura quotazione in Borsa rispetto alla vendita a un unico grande polo della moda. Armani aveva infatti predisposto due alternative: la quotazione o la vendita a un altro grande gruppo del lusso.

Per la seconda fase, che il testamento colloca tra i tre e gli otto anni dalla scomparsa, lo schema prevede la cessione di un ulteriore pacchetto tra il 30% e il 54,9% oppure, appunto, l’Ipo.

Senza alcuna pressione a formulare uscite affrettate, la maison lavora per spezzare il primo 15% tra due o più acquirenti. È una mossa tattica pensata per evitare che un singolo investitore assuma una posizione dominante o diventi il favorito assoluto per il domani, preservando la piena flessibilità della famiglia. Tra i pretendenti più attivi figurano i partner storici di licenza esplicitamente indicati dallo stesso Giorgio nel suo testamento: L’Oréal per i profumi ed EssilorLuxottica per l’eyewear, entrambi desiderosi di blindare i rispettivi accordi commerciali. Resta defilato ma citato tra i preferiti anche il gigante Lvmh, assieme ad altri player di pari livello.

Rimane sul tavolo il nodo della governance: il 15% dà diritto a un posto nel consiglio di amministrazione, una rappresentanza il cui esercizio andrà calibrato nel caso di una partecipazione frazionata. Ma il segnale che arriva dalla maison è chiaro. Nel grande scacchiere del lusso, dove i conglomerati inglobano le eccellenze indipendenti, il modello Armani sopravvive al suo creatore opponendo la forza di un’idea. E ormai sembra che la transizione non sarà una semplice resa a un colosso di settore, ma un percorso misurato che guarda a Piazza Affari per proteggere, fino all’ultimo dettaglio, l’autonomia stilistica ed etica dell’uomo che ha insegnato al mondo il valore della discrezione.