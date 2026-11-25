Noi non dimenticheremo mai Corrado Augias: l’intelligenza, la profondità, l’eleganza. Il suo essere maestro, decano, apostolo. Laico ma santo. Un dogmatico dai modi suadenti. Era una sinistra tutta d’un pezzo in mezzo a una sinistra in pezzi. Una lezione per tutti: l’area di destra e il Capalbio largo.

Corrado piaceva a tutti. Era un intellettuale ma sapeva parlare alla gente. La migliore incarnazione del modello Mike Bongiorno spiegato da Eco nella sua fenomenologia. Il canone della letteratura da scompartimento. Quella dei primi della classe.

Chi, ora, ci metterà in guardia dal pericolo fascista? Chi troverà le parole per dire ciò che noi non riusciamo? Chi saprà identificare la Morale con la sua morale e la Cultura con la sua cultura?

Il giornalismo non sarà più come prima.

E poi lo speciale tv dell’altra sera con cui La7 gli ha detto addio. Un documento commovente: 1,5 milioni di spettatori. Stiamo migliorando. Quando morì Emanuele Severino nessuno se ne accorse. E non sappiamo se ci ha emozionati di più il dialogo tra Augias e il cardinal Zuppi sul fine vita - difficile dire chi fosse più ateo tra i due - o il commiato con la citazione di Gramsci. “Istruitevi perché avremo presto bisogno di tutta la nostra intelligenza. Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”.

Conquistare l’egemonia culturale per controllare la società! In fondo un obiettivo modesto. Di un uomo che aveva molti motivi per esserlo.