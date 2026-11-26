“L’industria europea rischia di perdere non soltanto quote di mercato a vantaggio dei costruttori cinesi, ma anche uno dei patrimoni più preziosi costruiti in decenni di storia: il prestigio dei propri marchi. Perché la concorrenza asiatica non punta più soltanto a vendere automobili a prezzi competitivi, ma a trasformare i propri prodotti in brand riconosciuti e apprezzati dai consumatori. Se raggiungono quell’obiettivo, la partita è persa per sempre”. È l’allarme lanciato da Giancarlo Buffo, amministratore delegato di Cisla, azienda piemontese specializzata nello stampaggio a caldo e nelle lavorazioni di precisione, che fornisce componenti ad alcuni dei più importanti costruttori europei dei settori automotive, truck, ferroviario. Un rischio che, secondo l’imprenditore, non si limita all’automotive, ma minaccia l’intera manifattura del Vecchio Continente.

“La penetrazione sui nostri mercati manifatturieri da parte dei Paesi asiatici, in particolare della Cina, avviene fuori dal regime della concorrenza. Le aziende che vengono qui sono sostenute dai rispettivi Governi per conquistare quote di mercato. Affrontiamo una sfida impari al di fuori del regime di libera concorrenza”, spiega Buffo. “In Europa, invece, non esistono azioni e meccanismi in grado di riportare la competizione con la manifattura degli altri continenti su un piano di parità di condizioni, paragonabili a quelli delle altre potenze economiche”.

La questione non riguarda soltanto i prezzi. Cisla, che lavora anche per il settore ferroviario e per quello nucleare, è un osservatorio privilegiato su filiere industriali diverse. E proprio da qui Buffo vede profilarsi una minaccia che va ben oltre la crisi dell’auto. “L’Europa era la fucina dei grandi marchi. Se cominciano a sfilarci interi comparti, costruendo nel giro di pochi anni brand riconosciuti sui mercati internazionali, perdiamo uno dei meccanismi fondamentali di creazione del valore”.

E Bruxelles? Alla domanda su che fine abbiano fatto le iniziative europee per salvare l’automotive, Buffo risponde senza giri di parole: “Non stanno facendo nulla”. Poi rincara la dose: “La sveglia non suona abbastanza forte oppure non viene percepita. C’è un calo uditivo da parte di una consistente fetta della classe dirigente europea”.

Nel mirino c’è un modello comunitario che continua ad accumulare vincoli mentre Cina e Stati Uniti difendono le proprie industrie con sostegni pubblici, dazi e strategie commerciali. “Il modello europeo è troppo rigido rispetto al resto del mondo e questa rigidità penalizza cittadini e imprese”. Una situazione aggravata dall’incapacità di trovare una strategia comune.

Su questo fronte, Buffo salva Giorgia Meloni. “Ha ragione la nostra Presidente del Consiglio quando dice che dobbiamo avere una voce sola e una strategia efficace e condivisa. Invece le voci in Europa sono tantissime. Tranne forse il nostro Paese, che ha lanciato qualche segnale d’allarme su più fronti, negli altri prevale una logica di chiusura, con ciascuno impegnato a difendere esclusivamente le proprie posizioni”.

Neppure gli appelli di Mario Draghi sembrano aver prodotto la svolta attesa. “Nonostante i richiami del nostro Governo e nonostante Draghi si sia speso per indicare le iniziative che dovrebbe prendere l’Europa, tutto questo non si è ancora trasformato in un’azione decisa”, conferma l’imprenditore.

Intanto le imprese devono fare i conti con il caro energia, le tensioni internazionali e l’impossibilità di programmare. “Quello che mi preoccupa maggiormente è l’assenza di scenari di sviluppo e quindi l’impossibilità di procedere velocemente con i piani di investimento. Questo rallentamento è determinato da un clima di incertezza”, sottolinea Buffo.

E la risposta non può essere una rincorsa ai concorrenti sul terreno dei prezzi. L’Europa dispone di un patrimonio industriale, economico e sociale che dovrebbe imparare a valorizzare. E l’Italia, in questa partita, avrebbe una carta in più da giocare.

“Manca un meccanismo di valorizzazione dei brand. E questo brand ha come eccellenza l’Italia, perché se ci proponiamo con questo tipo di valutazione siamo il numero uno nel contesto internazionale”. Il riferimento è al Made in Italy, inteso però in un’accezione più ampia. “Quando parliamo di Made in Italy pensiamo esclusivamente alla qualità dei prodotti, ma il Made in Italy è anche uno stile di vita, è il benessere che c’è nel nostro Paese. È questo il marchio sul quale dobbiamo fare leva e su cui anche l’Europa può fare leva”.

Non soltanto moda, alimentare, design e meccanica, dunque, ma anche qualità della vita, servizi, tutele sociali e condizioni di lavoro. Un modello che ha un costo, ma che secondo l’imprenditore può diventare un vantaggio competitivo anziché un handicap.

«Dobbiamo far valere i nostri punti di forza e non andare a traino delle debolezze degli altri sistemi. Quando ci dicono che dobbiamo investire il 5% del nostro Pil nella difesa, dovremmo rispondere: voi dovete investire il 10% del vostro Pil nel welfare che non avete. Perché è importante la difesa e la sicurezza nell’attuale contesto di conflitti reali e ibridi, ma è fondamentale in una logica di futuro riassetto degli equilibri far valere un nuovo paradigma: il Marchio del Welfare Made in Italy», spiega l’imprenditore.

La sfida, insomma, è trasformare il modello italiano (ed europeo) in un marchio riconoscibile, senza fermarsi ai prodotti. «Dobbiamo puntare sul brand italiano e su quello europeo. L’Italia e l’Europa devono proporsi come modello di riferimento non soltanto per i beni e servizi, ma anche per la capacità di garantire diritti sociali e benessere che in altri continenti non esistono. È questo il nostro vero vantaggio competitivo per il futuro».