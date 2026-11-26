“Con Ferrari Hypersail abbiamo dato forma a una nuova visione: creare una “Ferrari che vola” capace di affrontare una delle sfide più ambiziose, quella degli Oceani. È un progetto che esprime pienamente il nostro modo di intendere l’innovazione e quell’ingegno italiano che Ferrari rappresenta. Siamo orgogliosi di condividere questo percorso anche con lo Yacht Club Italiano. La sua tradizione ed esperienza velica rappresentano un importante patrimonio di competenze per Ferrari Hypersail”.Con queste parole John Elkann, presidente esecutivo del Cavallino rampante, ha salutato l’avvio della partnership con lo Yacht club italiano, il più antico club velico della Penisola e tra i più storici del Mediterraneo al cui vertice siede Carlo Cameli.

A battezzare l’accordo, presentato nella sede di Genova alla presenza delle istituzioni locali, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.Nato dalla volontà di portare il know-how sportivo e tecnologico di Maranello in una nuova dimensione, quella della vela oceanica, Ferrari Hypersail trova nello Yacht Club Italiano un partner capace di mettere a disposizione del progetto la propria storia iniziata nel 1879, una profonda conoscenza della vela e un’esperienza maturata ai massimi livelli della competizione internazionale. Un incontro che si concretizza con l’ingresso di Ferrari Hypersail nello Yacht Club Italiano e con la presenza a bordo del guidone del Club.

L’intesa prevede, inoltre, un accesso alle strutture del club, fornendo un ulteriore supporto operativo alle attività del team, complementare a Maranello e alla Base Hypersail principale a Livorno.“Grazie alle competenze organizzative e alla consolidata esperienza nella gestione di grandi eventi velici internazionali - sottolinea la nota di presentazione - lo Yacht Club Italiano affiancherà Ferrari Hypersail in pratiche e logistiche legate alle operazioni del progetto”. ”Per lo Yacht Club Italiano - le parole del presidente Cameli - è motivo di grande orgoglio affiancare Ferrari Hypersail in questa nuova sfida. E la presenza del nostro guidone a bordo rappresenta un momento significativo nella storia del Club, che dal 1879 partecipa da protagonista all’evoluzione della vela e alle sue grandi sfide sportive”.

L’altra importante novità annunciata in vista delle sfide agonistiche del monoscafo volante di 100 piedi, disegnato per la navigazione oceanica, riguarda l’ingresso nel sailing team, dopo quelli di Giulia Conti e Shannon Falcone, di Simon Fisher, il navigatore britannico due volte vincitore della Ocean Race, nelle stagioni 2014-2015 e 2022-2023, e del prestigioso premio individuale “Magnus Olsson”.“La sua capacità di interpretare i dati previsionali e tradurli in decisioni strategiche e tattiche - spiega la nota ufficiale di Ferrari - rappresenta un contributo fondamentale alla gestione delle performance dell’imbarcazione”. Nel progetto, Fisher ricoprirà il ruolo di navigatore e sarà parte integrante del team Performance & Data Acquisition, contribuendo allo sviluppo delle metodologie di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati di bordo.

Questo il benvenuto da parte di Enrico Voltolini, project leader di Ferrari Hypersail: “La sua esperienza sarà particolarmente importante nella transizione dalla fase di simulazione alle campagne di test in mare, supportando la validazione dei modelli previsionali, l’integrazione dei sistemi di bordo e l’ottimizzazione delle prestazioni nelle diverse condizioni meteomarine”.La collaborazione con lo Yacht Club Italiano accompagna Ferrari Hypersail in un passaggio fondamentale del proprio percorso, quello della transizione dalla fase di costruzione nel cantiere di Pisa allo sviluppo e i test in mare nella nuova base operativa di Livorno. L’esperienza del club nella vela agonistica e l’ampia conoscenza della navigazione rappresentano, infatti, un contributo importante per affrontare questo nuovo step.