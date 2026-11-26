Milano è la capitale della cultura pop per tre giorni - dal 27 al 29 novembre - celebrata da Milan Games Week & Cartoomics, il grande evento organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators che riunisce - in un’unica manifestazione nei padiglioni 9-11 e 22-24 - videogiochi, fumetti, cinema, serie TV, musica, cosplay, esports e giochi da tavolo. Sotto il claim In Motion, ispirato al movimento e alla contaminazione tra linguaggi e passioni, la manifestazione propone in Fiera Milano Rho incontri con protagonisti internazionali, anteprime, concerti, esperienze immersive e divertimento contemporaneo per tutte le generazioni.

Tra gli ospiti più attesi spiccano Emily Rudd e Taz Skylar, protagonisti della serie live action One Piece di Netflix, che incontrano il pubblico venerdì 27, giorno in cui è presente anche Matthew Modine, indimenticabile interprete di Full Metal Jacket e volto della serie Stranger Things. Il programma prosegue sabato con John Romero, figura leggendaria dell’industria videoludica e creatore di titoli come Doom, Wolfenstein 3D e Quake. Domenica è invece la volta di Christopher Judge, celebre voce e interprete di Kratos nella saga God of War e Steven Ogg, conosciuto per aver dato vita a Trevor in Grand Theft Auto V.

In primo piano anche il fumetto internazionale, con alcuni deglii autori più rappresentativi come john Romita Jr, protagonista di una carriera quarantennale nel mondo Marvel, Mark Waid, autore di saghe memorabili per Marvel e Dc, Bill Morrison, disegnatore dei fumetti dei Simpson. Attesi anche Darick Robertson, Marco Checchetto, David Messina e Sara Pichelli. L’Artist Alley, con oltre 160 postazioni, offre al pubblico l’occasione di incontrare gli artisti e assistere dal vivo al loro lavoro.

La cultura pop orientale è invece protagonista dell’Electric Stage, con appuntamenti dedicati a manga e animazione giapponese. Tra gli ospiti Jun Mayuzuki, autrice del manga Kowloon Generic Romance, che si esibirà in una performance di disegno dal vivo e i registi Daiki Tomiyasu e Misu Yamaneko, che racconteranno il lavoro dietro alcune delle serie animate più amate, da Pokémon a Vinland Saga. In programma anche l’anteprima del nuovo film d’animazione di Detective Conan e numerosi spettacoli di K-pop e contest di cosplay.

Per gli appassionati di videogiochi c’è la grande Free Play Zone: aree tematiche, con postazioni dedicate ai titoli più attesi e la possibilità di provare alcune novità in anteprima, tra cui Rayman Legends Retold. Le attività dedicate al gioco da tavolo e di ruolo hanno il loro spazio nella nuova area The Nexus che ospita oltre 100 sessioni non-stop, con master, campagne dimostrative e tavoli aperti al pubblico.

Gli Studios invece permettono di entrare nei mondi dei grandi franchise attraverso scenografie e ambientazioni tematiche, mentre il Cosplay Ground è il punto di incontro per cosplayer e appassionati. Scenografica e da non perdere la grande parata dedicata a Star Wars, in programma domenica 29: il ritrovo è previsto alle 12 alla Porta Est di Fiera Milano, con partenza alle 12.30.

Da non perdere anche le mostre. In occasione dei 40 anni di Dylan Dog, Sergio Bonelli Editore dedica uno spazio speciale all’ Indagatore dell’Incubo, ripercorrendo la storia attraverso copertine e materiali. J-Pop Manga propone una mostra immersiva dedicata a Kowloon Generic Romance, in occasione della presenza a Milano della sua autrice Jun Mayuzuki. Spazio anche ai dinosauri, con un percorso tra fossili, paleoarte e immaginario pop e a Diabolik, protagonista di un’esposizione dedicata alle sue rappresentazioni tridimensionali in oltre sessant’anni di storia.

Milan Games Week & Cartoomics conferma l’attenzione ai temi sociali e fra le novità dell’edizione 2026 c’è la Quiet Room, uno spazio pensato per i visitatori che hanno bisogno di una pausa da rumori, luci e stimoli sensoriali, iniziativa nell’ambito del progetto Diversity & Inclusion di Fiera Milano. Riflettori anche sulle nuove generazioni con ZeroNeet, il programma strategico di Fondazione Cariplo per prevenire e contrastare il fenomeno dei giovani che non studiano e non lavorano. In Fiera un corner dedicato è accompagnato da sei incontri formativi per parlare di talento, errori, scelte e futuro. In collaborazione con Fa’ la cosa giusta!, è poi approfondito il rapporto tra cultura pop e territorio, mostrando come fumetti e videogiochi possano raccontare comunità e identità.