Dopo Szeged, in Ungheria, dove la fabbrica è ormai pronta a produrre i modelli Dolphin Surf e Atto 2, il colosso cinese Byd ha scelto l’ex sito Smart in Francia, lo stesso passato nel 2020 alla britannica Ineos Automotive che adesso si prepara a traslocare negli Usa, come secondo stabilimento in Europa. Tutte scelte che hanno avuto come protagonista lo special advisor per l’Europa, Alfredo Altavilla (in foto), e che la vicepresidente esecutiva di Byd, Stella Li, ha così commentato: «Il nostro investimento proposto a Hambach riflette la fiducia nella Francia e l’ambizione di continuare a crescere nel Vecchio continente». Si tratta dell’attuazione pratica del piano di trasformazione del gruppo Byd in costruttore europeo. E se il sito d’Oltralpe, destinato a nuovi investimenti e a ingrandirsi, sarà pronto entro il primo trimestre del 2027, nei prossimi anni sembra ci sia spazio per un terzo impianto produttivo insieme a uno destinato alle batterie. Nuove opportunità per l’Italia? A gongolare, per l’investimento, è intanto il presidente francese Emmanuel Macron: «Ecco la conseguenza diretta della nostra politica economica e della nostra azione a livello europeo nel settore automobilistico, volte ad accelerare l’insediamento dei costruttori su questo suolo».

Il punto sul mercato. JpMorgan, nel suo ultimo report, vede un 2027 in ripresa per il settore automotive con prospettive addirittura superiori alla media. Stellantis, da parte sua, ringrazia e viene premiata dagli investitori, gli stessi che hanno messo in forte crisi il titolo. Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha così archiviato la giornata di ieri in Borsa con un balzo del 3,58%, quotando a 3,24 euro. Bene anche le azioni Ferrari: +1,25% a 365,70 euro. Una spinta importante a Stellantis è arrivata anche dalla indiscrezione di MF secondo cui nel 2027 la produzione a Mirafiori salirebbe fino a 90mila unità del modello Fiat 500, tra ibride ed elettriche (di 55mila la stima per il 2026). Determinante sarebbe la disponibilità di una nuova batteria più economica.

Intanto, il presidente di Stellantis, John Elkann, ha incontrato Papa Leone. L’occasione è stata la presentazione, a Roma, del progetto Bridge2Autonomy, promosso dai Salesiani e sostenuto da Stellantis Philanthropy, dedicato ai ragazzi con disabilità e alla creazione della figura di Tutor dell’Inclusione.