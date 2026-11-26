In vista dell’udienza di lunedì in Lussemburgo, torna a riaccendersi il confronto tra gli eredi del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Nella giornata di ieri è emerso che anche Nicoletta Zampillo ha deciso di schierarsi contro il figlio Rocco Basilico, depositando una memoria nel procedimento cautelare in cui Leonardo Maria Del Vecchio chiede il congelamento della quota di Basilico. Zampillo, quindi, che aveva firmato l’atto di rinuncia all’usufrutto sulla quota del 12,5% detenuta in nuda proprietà da Basilico, ora contesta quella decisione e si schiera con il patron di Lmdv. Un passo analogo a quello compiuto nel processo di Milano - che riprenderà con un’udienza il prossimo 27 marzo - dove si discute se sia stata legittima o meno la rinuncia all’usufrutto firmata da Zampillo nel 2022. La donna ha già sostenuto - in una lettera al cda di Delfin, la cassaforte dei Del Vecchio - di aver firmato quell’atto pochi giorni dopo la morte del marito, mentre il testamento del fondatore attribuiva a Basilico la sola nuda proprietà. L’esito delle cause - sebbene non imminente - potrebbe incidere sugli equilibri di Delfin, dal momento che, se la rinuncia all’usufrutto fosse dichiarata invalida, Basilico non potrebbe disporre della piena proprietà della sua quota (valutata 4 miliardi di euro). E del resto lo stesso Basilico ha già ceduto una partecipazione dello 0,02% al fratello Clemente, rendendolo di fatto il primo azionista. Allo stesso tempo, il tribunale lussemburghese potrebbe sospendere il diritto di voto di Basilico.

Il destino della quota di Rocco, essendo per statuto necessaria l’unanimità per le decisioni più importanti, è dirimente per il futuro di Delfin. Sullo sfondo, c’è la partita di una riforma della governance che possa superare la fase di stallo della holding, a partire dalla sistemazione delle questioni ereditarie e dallo sblocco dei dividendi. A quanto si apprende, gli eredi avrebbero avviato contatti per ragionare sul superamento dell’attuale meccanismo dell’unanimità. Tre fratelli, Luca, Paola e Clemente, hanno come obiettivo prioritario il passaggio a un meccanismo di voto a maggioranza. Anche in questa prospettiva, il voto di Basilico continuerebbe ad avere un suo peso. Leonardo Maria, interpellato ieri da Reuters, ha dichiarato che «se ci fosse un accordo tra azionisti... potremmo anche ridurre la nostra quota mantenendo il controllo nelle mani della famiglia Del Vecchio». Sembra quindi suggerire un’altra via per sbloccare la contesa ereditaria, anche se al momento si tratta più di un’ipotesi che di un progetto concreto.