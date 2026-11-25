Oggi parliamo di una cantina della sponda veneta del Lago di Garda, che ha molti aspetti peculiari. A partire dal nome, Sansonina, ispirata a una donna che visse un tempo in quel territorio e che così era soprannominata per la sua personalità forte e indipendente che la rendeva una versione femminile dell’eroe biblico. Della vicenda di questa donna si incapricciò Carla Prospero quando nel 1997 fondò questa azienda vitivinicola a Peschiera del Garda – che oggi guida con la figlia Nadia Zenato - al punto da volerle intitolare l’azienda.

La Sansonina si trova nel territorio del Lugana, grande vino bianco che trae forza e carattere dal territorio morenico di origino glacio-lacustre originato dal ritiro del ghiacciaio di Würm, circa 20mila anni fa, ricco di argille fini e limi, con un profilo calcareo-limoso nei primi strati e altamente calcareo in profondità. Ma in questo territorio storicamente votato al Trebbiano, Sansonina ha scelto di coltivare Merlot, intravedendo nel terreno caratteristiche avvicinabili al territorio di Pomerol, nella regione di Bordeaux, perfette per un rosso di struttura e personalità.

Sansonina

Da questa idea nasce Sansonina Merlot Garda Doc, un cento per cento Merlot che, fin dalla accurata selezione dei cloni e dalla cura del processo produttivo (diciotto mesi in barrique di rovere francese e sei mesi di riposo in bottiglia), è destinato a una evoluzione nel tempo e quindi a un lungo affinamento. L’annata 2021, da me assaggiata, ha un colore rosso rubino con riflessi granata, un bouquet molto ricco di piccoli frutti rossi maturi, di confettura, di note di cacao e di tabacco, di spezie dolci come la cannella e la noce moscata, di sfumature balsamiche. In bocca è denso, spesso, vellutato, con tannini eleganti e mostra una notevole persistenza aromatica. Si accompagna a piatti impegnativi come il brasato, la selvaggina, i formaggi a pasta dura e trova certamente spunti di abbinamento nella tavola natalizia.

Ma naturalmente c’è spazio anche per un Lugana, in questo caso a Fermentazione Spontanea, realizzato con uve Trebbiano spalleggiate da altre varietà autoctone per un totale del 10 per cento. Le uve provengono da vigneti storici coltivati in regime biologico con un’età media di 60 anni, e il mosto viene vinificato in modo artigianale, senza l’impiego di lieviti selezionati, ma con una fermentazione spontanea attivata da un piede in barrique con grappolo intero e svolta in acciaio a temperatura controllata, seguita da un affinamento sui lieviti prevalentemente in acciaio (ma una piccola quota affinata in barrique ne modella il carattere). Il vino ha colore giallo paglierino con riflessi dorati, il profilo aromatico richiama la frutta esotica, il miele, la vaniglia, la mandorla. Al palato mostra profondità, equilibrio, finezza, struttura e una spiccata postura minerale. Si presta ad abbinamenti con piatti di pesce, anche crudo, e con carni bianche alla griglia o al forno.

Gli altri vini in “carta” sono il Lugana Doc bio, l’Evaluna Cabernet Garda Doc (da uve Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc in proporzioni variabili a seconda dell’annata), il Sansonina Merlot Limited Edition e il Sansonina in Laguna, che affina per diciotto mesi nelle acque della Giudecca in cento esemplari magnum.

Sansonina ha anche una cantina rimarchevole da un punto di vista architettonico: una vecchia cascina riportata alla contemporaneità grazie a un intervento che fa aggio su una copertura in rame, sfaccettata e leggera, che integra tetto e pareti in un unico gestoarchitettonico. Tutto il ciclo produttivo si integra con l’architettura: la linea di vinificazione mobile consente di lavorare direttamente all’esterno, sull’ampio piazzale della cantina, le uve, che poi vengono caricate in speciali cuvon (contenitori di raccolta) e trasportate lungo una passerella in vetro e acciaio, per poi essere convogliate nella vasca di destinazione. Le fasi di affinamento, imbottigliamento e spedizione, si svolgono invece in un’area interrata illuminata da tagli di luce naturale e piccoli giardini sotterranei. Alla vocazione produttiva si affianca quella dell’accoglienza con sale per la degustazione, per il ristoro e stanze per il pernottamento.