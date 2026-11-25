Incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e il presidente di Stellantis, John Elkann. L’occasione è arrivata dalla presentazione del progetto “Bridge2Autonomy” promosso dai Salesiani, attraverso Ags per il Territorio Ets, e sostenuto da Stellantis Philanthropy con la collaborazione di Fondazione Agnelli, In4In (spin-off dell’Università di Macerata) e Inventure Aps.

L’iniziativa coinvolge 400 ragazzi e ragazze con disabilità cognitive, 46 scuole e 12 regioni italiane. In pratica, si tratta di un ponte tra la scuola e la vita adulta per i giovani con disabilità, un modello nazionale a beneficio dell’inclusione. Tra gli obiettivi, spicca quello della definizione di un modello educativo da sottoporre al decisore pubblico e un Master universitario per la formazione del Tutor all’Inclusione.

L’incontro tra Elkann e il Pontefice, al termine dell’udienza generale in Vaticano, ha preceduto la presentazione dei risultati del primo anno di attività e delle prospettive di sviluppo del modello Bridge2Autonomy.

E proprio la figura del Tutor dell’Inclusione rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dall’iniziativa: dar vita a un professionista specializzato nell’accompagnamento dei giovani nella costruzione del proprio “Progetto di Vita”, capace di operare trasversalmente nei contesti scolastici ed extrascolastici.

Questo profilo professionale, è stato precisato, “dovrà lavorare in collaborazione con gli insegnanti, le famiglie e i servizi territoriali, attivando risorse e opportunità e sostenendo i ragazzi nei processi di scelta e di autodeterminazione, senza sostituirsi a loro”.

E qui si inserisce la proposta del Master universitario di primo livello in Tutor dell’Inclusione per il “Progetto di Vita”, organizzato dall’Università degli studi di Macerata in collaborazione con Ags per il Territorio Ets per l’anno accademico 2026/2027. “È un’esperienza innovativa nel panorama educativo italiano – l’ulteriore spiegazione – nell’affrontare una delle questioni più delicate nei percorsi di inclusione: il passaggio dalla scuola alla vita adulta dei giovani con disabilità cognitive”.

Con il presidente di Stellantis, Elkann, hanno partecipato alla giornata don Giorgio Degiorgi, ispettore dei Salesiani del Piemonte e della Valle d’Aosta e don Elio Cesari, presidente del Centro nazionale opere Salesiane, con gli interventi di don Alberto Goia, presidente di Ags per il Territorio Ets; Alessandro Brescia, project manager, e Agnese Ferrara, project officer, che hanno presentato il percorso di Bridge2Autonomy, i risultati del primo anno di lavoro, le caratteristiche del modello educativo e la centralità del Tutor dell’Inclusione.

Presenti, inoltre, don Fabio Attard, rettor maggiore dei Salesiani; don Andrea Bonsignori, Ceo di BreakCotto ed esperto per il ministro per le Persone con disabilità; Rosita Deluigi, docente di pedagogia dell’Università di Macerata, In4In e componente del Comitato Scientifico B2A; Italo Fiorin, docente di pedagogia dell’Università Lumsa e componente del Comitato scientifico B2A; Agata Esposito, dirigente scolastica di un istituto coinvolto nel progetto; Maurizio Borgo, garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

A coordinare i lavori Valentina Bellis, direttrice di Ags per il Territorio Ets.