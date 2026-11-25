Ventiquattro milioni di presenze nelle terme italiane nel 2025, un volume di 5 miliardi di euro e una quota del 60% riconducibile ai turisti internazionali. Sono i numeri richiamati dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi nel videomessaggio alla seconda edizione dei Travel & Spa Awards, che si è svolta ieri sera all’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Un appuntamento dedicato alle eccellenze del turismo, dell’ospitalità e del benessere, con quindici riconoscimenti a strutture, destinazioni e protagonisti del settore e una raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica pediatrica.

«Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per riconoscere l’eccellenza del turismo italiano, dell’ospitalità e del benessere, premiando luoghi, persone, idee e valori che rendono unico un viaggio nella nostra nazione», ha dichiarato Mazzi.

«Il turismo del benessere è per noi strategico. Nel 2025 le terme italiane hanno registrato 24 milioni di presenze, generando un volume di 5 miliardi di euro, il 60% da turisti internazionali. Numeri eccezionali che dimostrano come il benessere riesca a unire salute, prevenzione, ospitalità di alto livello e scoperta dei territori.».

A sottolineare il valore del comparto anche il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha ricordato come «il turismo è uno dei pilastri del Made in Italy», richiamando il Libro bianco per la politica industriale “Made in Italy 2030”, che «lo indica tra le cinque filiere che definiscono il nuovo Made in Italy».

Dalla cultura termale alle esperienze gastronomiche, dai programmi dedicati alla longevità all’innovazione delle spa, i Travel & Spa Awards hanno raccontato un’offerta che mette in relazione qualità dell’accoglienza, identità dei luoghi e benessere. Accanto ai riconoscimenti assegnati alle strutture e ai professionisti, spazio alle scelte del pubblico: l’Italia ha conquistato il Travel & Spa Readers’ Destination of the Year, mentre 7Pines Sardinia si è aggiudicato il Travel & Spa Readers’ Best Hotel of the Year.

A evidenziare il valore del turismo del benessere è stata anche Debora Massari, assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia: «La Regione Lombardia ha tanto da offrire dal punto di vista del turismo e del benessere. I turisti stranieri e italiani cercano di stare bene con se stessi, cercano di migliorare la propria qualità della vita». Massari ha inoltre sottolineato il contributo dei riconoscimenti alla valorizzazione delle eccellenze e dell’offerta turistica regionale.

Paolo Sisti, direttore responsabile di Travel & Spa Magazine e cofondatore del premio, ha richiamato l’identità della manifestazione: «Questo è un premio orgogliosamente made in Italy, nato da una rivista totalmente italiana». Una seconda edizione dedicata, ha sottolineato, alle eccellenze «nell’ospitalità, nel benessere, nel turismo esperienziale».

Alla valorizzazione del settore si è affiancato l’impegno solidale, con una raccolta fondi dedicata a un progetto di Fondazione Veronesi sul neuroblastoma ad alto rischio.

«Da oltre vent’anni Fondazione Veronesi finanzia il lavoro dei migliori ricercatori e delle migliori ricercatrici che hanno deciso di dedicare il loro tempo allo studio delle malattie oncologiche e allo sviluppo di cure sempre più efficaci», ha ricordato Paolo Veronesi nel suo messaggio. «Lo facciamo attraverso il finanziamento di borse di ricerca, progetti scientifici e piattaforme internazionali innovative di ricerca e cura. Una parte significativa del nostro impegno è rivolta proprio ai tumori che colpiscono bambini e adolescenti».

«Nel nostro Paese ogni anno registriamo circa 1.400 nuove diagnosi di tumore nei bambini e circa 800 negli adolescenti», ha proseguito Veronesi. «Per aumentare la percentuale di guarigione è fondamentale sostenere il progresso scientifico. È per questo che fino a oggi Fondazione Veronesi ha finanziato il lavoro di più di 200 ricercatori e l’avviamento di 19 protocolli di cura, mirati su diverse patologie oncologiche infantili».

Un sostegno che comprende «il finanziamento di numerosi progetti di ricerca e di un’innovativa piattaforma di ricerca che vede al suo interno due studi clinici multicentrici». In questo percorso si inserisce il progetto sul neuroblastoma ad alto rischio, destinatario della raccolta fondi della serata. La piattaforma comprende inoltre uno studio dedicato alla leucemia mieloide acuta che non risponde alle terapie disponibili.

«Desidero rinnovare un sentito ringraziamento a Travel & Spa, una realtà che ha saputo coniugare l’eccellenza dell’ospitalità di lusso con un concreto impegno a sostegno dell’oncologia pediatrica, a fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie», ha concluso Paolo Veronesi.

Tra i partecipanti Renzo Iorio, presidente di Federterme; Nicola Vladimiro Ciccarelli, vicepresidente di Confindustria Alberghi; Bartolo D’Amico, presidente di ADA – Associazione Direttori d’Albergo; Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, Monza e Brianza; Massimo De Giuseppe, preside della Facoltà di Arti, Moda e Turismo dell’Università IULM; Manuela De Carlo, professoressa ordinaria e direttrice del Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi dell’Università IULM; Raffaella Di Sipio, vicepresidente di Terme & SPA Italia; Alvise Biffi, presidente di Assolombarda; Marcello Mangia, presidente e amministratore delegato di Mangia’s; Marco Marrone, consigliere per le relazioni esterne e i rapporti istituzionali di Paolo Berlusconi.

Tutti i premiati dei Travel & Spa Awards 2026