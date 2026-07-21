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Chi è Roberto Busso: il nuovo amministratore di Adventure

Precedentemente ha guidato come General Manager il Gruppo REAG (oggi Kroll), leader internazionale nella consulenza e valutazione immobiliare. Docente in master di Real Estate presso SDA Bocconi, LUISS Business School e Politecnico di Milano, è autore di diverse pubblicazioni in materia di due diligence immobiliare. È inoltre Presidente dell'Unione Sportiva Salernitana 1919 e membro del Consiglio di amministrazione della società editrice di Espansione e Banche&Finanza

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Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance quotata su Euronext Growth Milan (“Adventure”, la “Società”), con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 20 luglio 2026, comunica che la maggioranza ha approvato positivamente tutti i punti all’Ordine del Giorno, e cioè:

1) Integrazione del Collegio Sindacale con conferma del sindaco supplente nella carica di sindaco effettivo ovvero elezione di un diverso sindaco effettivo e, in ogni caso, elezione di uno o, alternativamente, di due sindaci supplenti;

2) Proposta di ampliamento allargamento della composizione del Consiglio di Amministrazione a quattro membri;

3) Elezione di un amministratore e determinazione del compenso spettante.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, oltre ai Sindaci già nominati, vengono eletti Maria Grazia di Stefano come Sindaco Effettivo e Maurizio Bianchi ed Emanuele Oppes quali Sindaci Supplenti.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, lo stesso viene allargato a 4 membri e viene nominato Roberto Busso quale Ammnistratore.

Chi è Roberto Busso:

Roberto Busso, classe 1965, laureato in Architettura al Politecnico di Torino e Master Europeo in Real Estate Market & Town Planning, è Amministratore Delegato di EstiaRE.

Vanta un percorso professionale trentennale nel settore immobiliare e nella governance societaria, sviluppato per oltre un decennio all'interno del Gruppo Gabetti, dove ha ricoperto le cariche di Amministratore Delegato di Gabetti Property Solutions S.p.A. e Patrigest S.p.A., e la presidenza di Wikicasa, Tree RealEstate e ABACO Engineering.

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