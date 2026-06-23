Converteo apre a Milano per industrializzare l'IA nelle imprese italiane

Converteo - società di consulenza leader nella gestione dei dati, dei sistemi di Intelligenza Artificiale e della IA Agentica - annuncia l’apertura della sua nuova sede a Milano. Questa mossa segna una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale del Gruppo Dékuple (di cui Converteo fa parte), che in contemporanea rafforza la sua presenza in Nord America con l'apertura di un ufficio a Toronto. L'ingresso nel mercato italiano risponde a una chiara esigenza di mercato.

Nello specifico, Converteo supporta le imprese nella valorizzazione del proprio patrimonio informativo e nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale, inclusa l’IA agentica, attraverso lo sviluppo di soluzioni scalabili e ad alto impatto sul business. L’attività è orientata alla progettazione e implementazione di sistemi di IA che non si limitano a rispondere a esigenze operative, ma contribuiscono in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi strategici, di crescita e di trasformazione delle organizzazioni. La società affianca i propri clienti lungo tre direttrici principali: la definizione delle strategie di gestione dei dati e di adozione dell’IA; la progettazione e lo sviluppo di prodotti e soluzioni avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale, inclusi sistemi agentici e applicazioni generative; e l’integrazione di tecnologie cloud e data platform nei processi aziendali. L’obiettivo è trasformare dati e tecnologie in un vantaggio competitivo sostenibile, generando valore di business concreto, misurabile e duraturo.

La guida della filiale italiana è affidata a Michele Caruso, nominato Amministratore Delegato di Converteo Italia. Caruso vanta una solida esperienza internazionale maturata in realtà di primo piano come Accenture, EY e WPP.

“In quanto seconda economia manifatturiera d'Europa, l'Italia rappresenta un ecosistema aziendale incredibilmente solido, dal lusso ai beni di consumo, che ha già ampiamente recepito la necessità di adottare l’IA.” – dichiara Caruso – “Oggi la sfida non consiste più nel sensibilizzare sull'IA o nel moltiplicare progetti pilota isolati, bensì nello scalare e industrializzare queste tecnologie per generare un valore di business misurabile e a lungo termine. È proprio per questo che Converteo si espande in Italia: per colmare il divario tra strategia ed esecuzione. Sono incredibilmente orgoglioso di guidare questa crescita e di portare il nostro modello operativo integrato e unico, che unisce agilità strategica e competenze ingegneristiche avanzate, per rendere l'IA un vero motore di crescita e di vantaggio competitivo per le imprese italiane”.

Con un team multidisciplinare di oltre 450 consulenti, ingegneri e data scientist, Converteo collabora già a livello europeo con leader mondiali del calibro di LVMH, Kering, L’Oréal, Michelin e Crédit Agricole, ENGIE. L'azienda vanta inoltre partnership strategiche con i principali player tecnologici globali, tra cui Google Cloud.

Oggi Converteo si inserisce nel panorama italiano in una posizione distintiva, collocandosi tra le grandi società di consulenza tradizionali e le realtà locali altamente specializzate. L'azienda offre una combinazione di visione strategica, eccellenza tecnologica e capacità di esecuzione rapida. L'ambizione per il mercato italiano è chiara: diventare il partner di riferimento per le medie e grandi imprese, aiutandole a trasformare l'innovazione in performance e successo di business duraturo.

"L'apertura dei due nuovi uffici, a Milano e Toronto, segna una pietra miliare nella nostra accelerazione internazionale", ha dichiarato Thomas Faivre-Duboz, Co-fondatore di Converteo, che supervisiona l'espansione globale.

"Le nostre competenze all'avanguardia nella gestione ed elaborazione dei dati e nella progettazione di esperienze digitali rafforzano significativamente la nostra capacità di realizzare progetti su scala globale. Siamo più attrezzati che mai per supportare i nostri clienti in ogni singola fase delle loro sfide tecnologiche più complesse".