Giudizio ampiamente positivo degli analisti finanziari sui risultati dei primi nove mesi del 2026 di Enel, pubblicati ufficialmente il 12 novembre. Le principali banche d’affari sottolineano la capacità del Gruppo di superare le attese del mercato, grazie soprattutto al contributo delle attività internazionali (Spagna e Americhe), alla crescita delle reti e alla resilienza del modello di business integrato, che ha consentito di compensare i minori margini delle attività in Italia.

Particolarmente favorevoli le valutazioni di Alpha Value e Goldman Sachs, che indicano target price rispettivamente di 12,50 e 12 euro. Alpha Value evidenzia la crescita del 4% dell’EBITDA, a 17,95 miliardi di euro, e del 5,5% dell’utile netto ordinario. Goldman Sachs sottolinea invece come Enel abbia già raggiunto l’82% dell’obiettivo annuale sull’utile, ritenendo che il mercato continui a sottostimare il potenziale di crescita dei risultati nei prossimi esercizi.

Indicazioni positive arrivano anche da Barclays e Kepler, entrambe con un prezzo obiettivo di 11 euro. Barclays, che punta addirittura su un “Overweight” del titolo Enel, evidenzia il miglioramento della qualità degli utili e la crescita dell’utile per azione, sostenuta anche dal programma di buyback, mentre Kepler, che consiglia il “Buy”, valorizza il contributo delle reti, delle attività in Spagna e America Latina e l’attrattività della remunerazione degli azionisti.

Mediobanca, JPMorgan, UBS e Intesa Sanpaolo confermano tutti una valutazione favorevole, con target price compresi tra 10,30 e 10,50 euro. Tra gli elementi maggiormente apprezzati figurano la solidità dei risultati operativi, l’espansione delle attività regolate, gli investimenti nelle rinnovabili e le prospettive di ulteriore crescita degli utili, sempre grazie principalmente alle attività estere.

Un elemento condiviso da numerosi analisti riguarda la conferma delle prospettive per il 2026, con un utile per azione atteso nella parte alta della guidance, a 0,74 euro, dopo gli 0,61 euro già conseguiti nei primi nove mesi.

L’attenzione del mercato si sposta ora sul nuovo Piano Strategico, atteso a febbraio 2027, considerato da diversi analisti un possibile catalizzatore per un’ulteriore revisione al rialzo delle aspettative. Nel complesso, le valutazioni confermano la fiducia nella capacità di Enel di continuare a sostenere la crescita.