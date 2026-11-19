Condividere risorse, competenze e tecnologie per affrontare le trasformazioni del mercato automobilistico, senza dover rinunciare alla propria indipendenza. È questa la strada indicata da MotixDrive, la piattaforma sviluppata da Arkus e presentata a Treviglio in occasione dell’incontro “Automotive: orizzonti per il territorio”. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, dell’industria, della distribuzione e dei servizi legati al settore automotive, offrendo un’occasione di confronto sulle prospettive della filiera. Il progetto è stato illustrato da Ivano Cardassi, fondatore di Arkus insieme ad Andrea Gifford, con la partecipazione di Andrea Di Censo di Spectra Partners. Al centro dell’intervento, un modello di collaborazione che punta a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese attraverso strumenti digitali e servizi condivisi.

Automotive, perché gli operatori devono fare sistema

La necessità di trovare nuove forme di collaborazione è emersa anche nel corso dei due talk show organizzati durante la giornata. Il primo ha approfondito le prospettive della filiera automotive lombarda, mentre il secondo ha messo a confronto acquisto e noleggio, due modalità di accesso all’automobile sempre più influenzate dall’evoluzione delle esigenze dei consumatori. Un settore in cui cambiano rapidamente le dinamiche commerciali e i modelli di distribuzione, imponendo alle aziende di ripensare la propria organizzazione. In questo scenario, fare rete può consentire anche agli operatori indipendenti di accedere a servizi e soluzioni tecnologiche che, singolarmente, sarebbero più difficili da sostenere. “Essere qui insieme a partner strategici come Spectra Partners ci conferma che il mercato ha bisogno di concretezza, non di sovrastrutture”, dichiara Ivano Cardassi. “Chi lavora ogni giorno sul campo sa quanto sia difficile per un operatore indipendente competere ad armi pari con i grandi gruppi. Con MotixDrive portiamo tecnologie evolute e intelligenza artificiale direttamente nelle mani delle piccole e medie imprese, trasformando la collaborazione tra colleghi nella vera leva per affrontare il cambiamento”.

Come funziona la piattaforma per l’automotive

Attiva da maggio 2026, MotixDrive è una soluzione SaaS realizzata da Arkus e rivolta a concessionarie, rivenditori, società di noleggio e aziende del service automobilistico. La piattaforma mette a disposizione strumenti per coordinare le attività commerciali e post-vendita, ma anche per mettere in comune stock, informazioni e occasioni di business.

L’obiettivo è creare un ecosistema nel quale ciascuna impresa possa mantenere la propria identità e autonomia gestionale, beneficiando al tempo stesso delle opportunità offerte dal lavoro in rete. Il progetto è già in fase di sviluppo sul mercato italiano e può contare anche su una licenza B2B operativa in Svizzera.

SonIA, l’intelligenza artificiale entra nelle officine

Tra le funzionalità proposte c’è SonIA, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale pensato per semplificare il rapporto tra automobilisti e operatori del settore. Il sistema può occuparsi del primo contatto con il cliente, comprendere le sue necessità e indirizzarlo verso l’officina aderente più appropriata, verificando anche la disponibilità per fissare un appuntamento.Una soluzione che punta a rendere più efficiente la gestione delle richieste e a ridurre il lavoro organizzativo delle imprese. L’intelligenza artificiale diventa così uno strumento operativo, non riservato alle grandi aziende, ma accessibile anche alle realtà indipendenti che vogliono migliorare i propri servizi e affrontare con strumenti adeguati un mercato in continua evoluzione.