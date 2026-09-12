Enel cresce negli Stati Uniti

Colpo grosso dell’Enel negli Stati Uniti. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha completato l’acquisizione di un portafoglio solare da 810 MegaWatt in Utah e Tennessee. L’operazione, del valore di 760 milioni di dollari, porta due mega-parchi solari, entrati in esercizio tra il 2023 e il 2025. Entrambi sono coperti da contratti di lungo termine con grandi clienti industriali, il che significa che l’energia prodotta da questi impianti è già venduta. Enel prevede che i nuovi acquisti contribuiranno al margine operativo lordo ordinario di gruppo per circa 90 milioni di dollari all’anno. Potrebbe però non essere finita qui visto che il gruppo italiano avrebbe nel suo mirino 15 GW di impianti già in esercizio, non solo in Nord America.

L’operazione conclusa ieri rientra nell’ambito degli accordi che Enel ha firmato lo scorso febbraio con Excelsior Energy Capital, fondo di investimento privato basato in Minnesota, per l’acquisizione di oltre 1 GW di capacità complessiva, tra solare ed eolico. L’azienda prevede che i restanti 205 MW di capacità eolica saranno trasferiti al gruppo entro fine 2026. Si va compiendo un ulteriore tassello del Piano Strategico presentato al mercato a febbraio, dove Enel aveva annunciato di voler intensificare gli investimenti sulle fonti rinnovabili, sia con impianti di nuova costruzione sia attraverso l’acquisizione di asset. Dall’inizio di quest’anno, la multinazionale ha finalizzato acquisizioni per circa

1,5 Gigawatt tra Stati Uniti ed Europa. Dopo che l’anno scorso lo shopping aveva portato 2,2 Gw complessivi di capacità. Il fine ultimo della strategia è diventare il primo operatore non americano negli Usa, un mercato dove lo sviluppo della domanda (grazie a IA e data center) si preannuncia molto intenso.

Il colosso italiano è riuscito a portare Enel North America alla generazione di cassa positiva. Un successo della gestione Cattaneo, dopo che tra il 2015 e il 2024 aveva bruciato circa 900 milioni di euro all’anno.