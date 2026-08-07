Sei acquisizioni per Fulgard

Fulgard Con 25 milioni di euro per sei società, Fulgard avanza anche nel Sud. Il gruppo vicentino leader in Italia nei servizi alle imprese per salute, sicurezza e ambiente, ha annunciato il 4 agosto l’acquisizione di sei aziende specializzate in medicina del lavoro, consulenza e formazione sulla sicurezza e manutenzione degli impianti antincendio. Il pacchetto comprende le bresciane Mesak (consulenza e formazione, con specializzazione sul comparto agricolo) e La-Med (medicina del lavoro), le romagnole Sealab, in provincia di Rimini, e Centro Medico Fisios di Ravenna, entrambe attive nella sorveglianza sanitaria, la cuneese Cuny Fire Service, che presidia la manutenzione antincendio, e la barese Tecsial, prima in Puglia nella consulenza e nella formazione per le piccole e medie imprese. Complessivamente le sei società portano in dote oltre cento addetti e più di 15mila clienti, e confluiranno nelle tre società operative del gruppo: Sicura, Evimed e Igeam. La geografia dell’operazione non è casuale. Il Piemonte era una regione dove Fulgard non aveva presenza diretta, Rimini e Ravenna completano la dorsale adriatica, e Bari — l’acquisizione più consistente delle sei — apre il primo presidio nel Sud. «Non stiamo comprando fatturato, stiamo completando una mappa», ha detto l’amministratore delegato Nicola Baroni, che ha annunciato un secondo round entro fine anno. Con queste operazioni i ricavi proforma salgono a circa 145 milioni di euro in un mercato - quello dei servizi Hse (salute, sicurezza e ambiente nei posti di lavoro) - che vale 4 miliardi. In cui il gruppo è leader nazionale, con 34 sedi in Italia e una rete di più di 1.300 tra consulenti esterni e medici.