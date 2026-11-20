Exor rafforza la sua presenza nella diagnostica medica. La cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann aumenterà la partecipazione diretta in bioMérieux, gruppo della diagnostica in vitro, dal 3,87% all’8,53%, «a testimonianza della fiducia riposta nella società». Lo farà senza esborsi di denaro, attraverso uno scambio di azioni: Exor cederà parte della quota nella controllante Institut Mérieux, scendendo al 5,02%. La famiglia francese manterrà invece il controllo di bioMérieux, attraverso l’Institut, con il 55,24% del capitale e il 68,67% dei diritti di voto. È previsto che il Cda di bioMérieux proponga la nomina di Benoît Ribadeau-Dumas come rappresentante di Exor alla prossima assemblea generale annuale.

«La mission portata avanti da bioMérieux ha un valore concreto, ma riteniamo anche che le valutazioni complessive del settore sanitario, che sono diminuite, siano oggi interessanti», ha dichiarato al Financial Times l’amministratore delegato di Exor, John Elkann. Quanto al futuro della partnership con la famiglia Mérieux, il manager ha aggiunto: «Il tempo trascorso insieme potrebbe sembrare un’eternità, ma per noi è davvero soltanto l’inizio». L’operazione, il cui perfezionamento è previsto a dicembre, si inserisce nella strategia di diversificazione del portafoglio di Exor, che sotto la guida di Elkann ha ampliato gli investimenti nella sanità a partire dal 2022: allora la holding investì 67 milioni in Lifenet Healthcare, gruppo di ospedali e centri diagnostici privati poi ceduto lo scorso luglio, e avviò un investimento da 833 milioni nell’Institut Mérieux. Nel 2023 arrivò la scommessa più consistente, quella su Philips, con circa 2,6 miliardi per rilevare una quota iniziale del 15%. Nel 2024 Exor investì altri 622 milioni, salendo al 17,5%, per poi portarsi intorno al 19% nel 2025. Risale all’anno scorso il primo investimento diretto in bioMérieux, per 317 milioni. Ai valori del 30 giugno 2026, le tre partecipazioni sanitarie rimaste in portafoglio valevano 5,4 miliardi di euro, l’equivalente del 16,9% del valore patrimoniale netto (Nav) di Exor, pari a circa 32 miliardi. La holding conserva anche partecipazioni storiche come il 19,5% di Ferrari (12,25 miliardi a fine giugno), il 26,9% di CNH Industrial (3,6 miliardi) e il 15,5% di Stellantis (2,2 miliardi). Ha invece ceduto il 27,1% di Iveco, nell’ambito dell’acquisizione del gruppo da parte dell’indiana Tata Motors, completata a ottobre.