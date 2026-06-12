Ferretti vuole gli yacht di Italian Sea Group

Ferretti guarda alle opportunità di consolidamento nel settore della nautica di lusso - ha messo gli occhi su The Italian Sea Group - mentre affronta sul fronte interno la battaglia legale aperta dal socio ceco Kkcg per il controllo della governance. Secondo quanto riferito da Bloomberg, il produttore di yacht di lusso proprietario dei marchi Riva, Wally e Pershing starebbe valutando una possibile offerta per l'acquisizione totale o parziale del concorrente attualmente alle prese con difficoltà finanziarie. Fonti vicine al dossier riferiscono che Ferretti starebbe studiando una strategia nel caso in cui The Italian Sea Group dovesse rendersi disponibile per operazioni straordinarie. Tra le ipotesi sul tavolo figurerebbe sia l'acquisizione dell'intero gruppo sia quella di singoli asset strategici, incluso il cantiere di La Spezia. L'interesse per possibili acquisizioni emerge mentre il gruppo è impegnato a rassicurare il mercato sulle conseguenze della disputa societaria avviata da Kkcg, che ha impugnato gli esiti dell'assemblea che a maggio ha confermato il controllo del principale azionista Weichai sulla governance della società. In una nota, Ferretti ha precisato che il contenzioso «non ha alcun impatto sull'operatività della società» e che il management guidato dall'amministratore delegato Stassi Anastassov (in foto) resta «pienamente concentrato sull'attuazione del piano aziendale, sul servizio ai clienti in tutto il mondo e sulla creazione di valore a lungo termine». Il gruppo ha inoltre sottolineato che i propri organi sociali sono «pienamente operativi» e che attività commerciali, rapporti con i clienti e progetti strategici procedono regolarmente.

La vicenda nasce dallo scontro tra Weichai, primo azionista con il 39,5% del capitale, e Kkcg Maritime, che detiene il 23,2%.

Dopo aver tentato senza successo di bloccare l'assemblea contestando presunte violazioni della normativa sul Golden Power, Kkcg ha visto prevalere la lista sostenuta dal gruppo cinese, che ha ottenuto il 52,3% dei voti presenti. Da qui la decisione di trasferire il confronto in tribunale.