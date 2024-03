Fincantieri, Eni e Rina insieme per trasporto via mare a zero emissioni

Eni, Fincantieri e Rina (multinazionale italiana di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica), hanno firmato un accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica. La partnership sancisce l'impegno a sviluppare progettualità comuni per soluzioni di decarbonizzazione per il settore marittimo nel medio-lungo periodo e con gli obiettivi di Net Zero al 2050. Sarà inoltre valutata la costituzione di un osservatorio permanente su scala globale in merito alle future evoluzioni tecnologiche, normative e di mercato.

Nello specifico, l'accordo prevede il coinvolgimento delle tre società nel condurre un'analisi e valutazione completa delle alternative più sostenibili che possano supportare il percorso di decarbonizzazione marittima. Tra gli ambiti di interesse della partnership anche un'analisi e uno studio del profilo infrastrutturale ed energetico di riferimento e dello sviluppo di nuove strutture logistiche, compresi gli investimenti che il comparto richiede. La collaborazione con Fincantieri e Rina, sottolinea Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, «è un ulteriore tassello nel nostro percorso per la transizione e la decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Per rispondere agli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 è importante non solo gestire ciò che è contingente, ma anche agire in prospettiva nel medio-lungo termine, sviluppando partnership per creare soluzioni e prodotti più sostenibili».