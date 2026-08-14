Leonardo-Baykar, ok alla governance

Decolla la joint venture italo-turca sui droni. Leonardo e Baykar portano a compimento la nascita della società destinata a diventare uno dei nuovi protagonisti europei nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto. Denominata Leonardo Baykar Aerospace Systems (Lba Systems), la neocostituita ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e ha definito la governance: il cda è composto da sei membri, il presidente è l’ad del gruppo turco Haluk Bayraktar, mentre il ruolo di ad è stato affidato a Giovanni Basile. Lo statuto prevede un sistema di equilibrio tra i due soci, con un meccanismo di alternanza triennale nelle principali cariche. La governance riflette i pesi industriali: il 50% sarà di Leonardo e l’altro 50% di Baykar, la sede legale e operativa sarà in Italia, a Villanova d’Albenga, dove si trova anche il quartier generale di Baykar Aerospace, erede delle attività dell’ex Piaggio Aero. L’obiettivo dell’alleanza è sviluppare una nuova generazione di sistemi a pilotaggio remoto, integrando le competenze aerospaziali e tecnologiche dei due gruppi e puntando su intelligenza artificiale avanzata, resilienza informatica e interoperabilità multidominio.

Il primo progetto destinato a portare sul mercato il marchio della nuova società sarà Astore Levante, un velivolo a pilotaggio remoto assemblato a Ronchi dei Legionari e basato sulla piattaforma Bayraktar TB3 di Baykar. Il programma prevede che il sistema venga consegnato già quest’anno all’Aeronautica Militare italiana. La fornitura rientra in un contratto da oltre 70 milioni di euro, approvato alla fine del 2023, che comprende quattro velivoli senza pilota, due stazioni di controllo, attività di addestramento, munizioni e ricambi.

Si tratta di un primo banco di prova concreto per l’alleanza. La vera sfida, però, sarà andare oltre il primo programma e trasformare la joint venture in una piattaforma industriale europea capace di sviluppare una famiglia di sistemi a pilotaggio remoto: droni, AI, guerra elettronica, sensoristica e capacità operative multidominio sono destinati a convergere sempre di più.