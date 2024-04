Tesla, maxi stipendio per Musk. L'assemblea dei soci al voto

Erogare il maxi stipendio a Musk? Sarà l’assemblea dei soci di Tesla a scegliere. L’azienda chiederà agli azionisti di votare sul ripristino del pacchetto di compensi del valore di 56 miliardi di dollari conferito a Elon Musk nel 2018. Il compenso era stato annullato da un giudice del Delaware. Ecco cosa sta succedendo.

La decisione

La decisione sarà presa prima dell'annuncio dell'outlook trimestrale della società, previsto per la prossima settimana. Il giudice Kathaleen McCormick della Corte di Cancelleria del Delaware ha dichiarato che il compenso concesso al CEO dalla direzione dell'azienda è stata considerata ingiusta per gli azionisti. Inoltre Musk ha annunciato che chiederà agli azionisti di approvare o meno lo spostamento della sede in Texas, attualmente ricordiamo che si trova nello stato del Delaware.

Il salario illegittimo

Dopo che il salario di Elon Musk è stato dichiarato illegittimo, il numero uno di Tesla aveva suggerito di mettere al voto degli azionisti. La critica in merito al compenso è scaturita in quanto un azionista ha portato la società in tribunale sostenendo che fosse Musk a esercitare il completo controllo della compagnia e non il consiglio di amministrazione. Il soggetto in questione è Richard Tornetta che ha contestato i termini della retribuzione di Mask nel 2018 e il caso è arrivato in tribunale nel 2022. Inoltre Musk ha affermato che è stata condotta una revisione completa dell'organizzazione e abbiamo preso la difficile decisione di ridurre il personale di oltre il 10% a livello globale.

Lo stipendio di Musk

In quanto all'accordo salariale di Musk questo è stato siglato nel 2018 gli ha assicurato 12 tranche di opzioni su azioni Tesla, che sarebbero maturate se la capitalizzazione di mercato della società fosse aumentata di 50 miliardi di dollari e l'azienda avesse raggiunto l’obiettivo di ricavi. “La persona più ricca del mondo era pagata troppo?” ha chiesto McCormick nella sua relazione. Afferma, inoltre, che i direttori di Tesla, hanno violato i loro doveri fiduciari assegnando a Elon Musk un piano di compensazione azionaria basato sulla performance.

La risposta di Musk su X non è mancata, l’imprenditore ha scritto: “Non avviate mai una società nello stato di Delaware".