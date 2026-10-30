NWG Energia è Best Managed Company per l’ottavo anno consecutivo: l’eccellenza d’impresa incontra visione strategica e stabilità aziendale

Per l’ottavo anno consecutivo, NWG Energia riceve il riconoscimento Italia Best Managed Companies Award, promosso da Deloitte Private, confermandosi tra le imprese italiane che si distinguono per qualità della gestione, visione strategica e capacità di crescita sostenibile. Il premio è stato assegnato ieri sera a Milano, nell’ambito della IX edizione del rinomato programma, che quest’anno ha selezionato le 70 aziende eccellenti del panorama imprenditoriale made in Italy.

Il riconoscimento, simbolo di eccellenza a livello internazionale, valorizza le imprese sulla base di parametri quali strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, responsabilità sociale d’impresa, internazionalizzazione e cybersecurity. Criteri che premiano la capacità di affrontare le trasformazioni del mercato con solidità manageriale, investimenti strategici e una visione orientata al lungo periodo.

«Tutte le aziende premiate si distinguono per eccellenti capacità di management e leadership, oltre che solidità» ha dichiarato Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies (BMC), sottolineando il ruolo strategico della digitalizzazione e dell’innovazione per consolidare sviluppo e competitività.

In questo contesto si inserisce il percorso di NWG Energia, azienda nata nel 2014 con l’impegno concreto e la ferma volontà di fornire esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili italiane. Società Benefit e certificata B Corp dal 2016, ha fatto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica un principio fondante della propria strategia, integrandola con successo nel modello di business e nella cultura aziendale.

L’ottavo riconoscimento consecutivo, oltre a rinnovare lo status di Azienda Platinum a NWG Energia, conferma la coerenza di un modello imprenditoriale in cui responsabilità e capacità gestionale

procedono insieme, con l’obiettivo di generare valore nel tempo e contribuire concretamente alla transizione energetica.

Per NWG Energia “essere riconosciuti nella stretta e selezionata cerchia delle 70 Best Managed Companies, rinnovando il livello Platinum, è motivo di grande orgoglio e conferma la solidità del nostro modello d’impresa», come ha dichiarato il presidente Massimo Casullo nel corso della cerimonia di premiazione. «In uno scenario energetico sempre più competitivo e sfidante, crediamo che la differenza si costruisca attraverso innovazione, competenza e vicinanza ai clienti, ascoltandone le esigenze e offrendo soluzioni concrete e affidabili» ha aggiunto Casullo.

Per maggiori informazioni: www.nwgenergia.it