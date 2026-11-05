Per Marcegaglia 800 milioni di finanziamento

Maxi-operazione finanziaria e industriale per Marcegaglia Steel. Il gruppo guidato da Antonio ed Emma Marcegaglia ha siglato due finanziamenti Sustainability-Linked a undici anni per un valore complessivo di 800 milioni di euro, supportati all’80% dalle agenzie di credito all’esportazione italiana e francese, Sace e Bpifrance Assurance Export. L’accordo, sostenuto da un pool di banche italiane e internazionali - tra cui Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas, Crédit Agricole e Unicredit nel ruolo di coordinatori - punta a blindare la catena di approvvigionamento e imprimere un’accelerazione decisiva all’investimento di Fos-sur-Mer, in Francia.

Si tratta del più grande piano industriale nella storia del gruppo, un cantiere da oltre un miliardo di euro pensato per rivoluzionare la produzione siderurgica europea. Il progetto prevede un’integrazione a monte tra il 35% e il 40% del fabbisogno complessivo di materia prima, grazie a una capacità produttiva stimata in 2 milioni di tonnellate di acciaio da forno elettrico e oltre 3 milioni di tonnellate di coils laminati a caldo. Al centro della strategia c’è un piano di decarbonizzazione resa possibile dall’utilizzo sinergico di rottami ed energia nucleare, elementi capaci di abbattere fino all’80% le emissioni di gas serra rispetto ai cicli tradizionali. Con questo impianto elettrificato d’avanguardia, Marcegaglia consolida la propria posizione industriale, coniugando competitività sui mercati globali e sostenibilità.