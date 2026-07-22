Petrolio e gas Ue, colpo grosso di Eni

Grandi manovre nell’oil and gas europeo. Mentre l’incertezza a Hormuz aumenta, Var Energi, controllata norvegese di Eni, ha lanciato un’offerta di acquisto e scambio su BlueNord da 1,1 miliardi. Un’operazione che punta a rafforzare il peso del gruppo italiano nel Vecchio Continente e segue le acquisizioni da parte di Var degli asset ExxonMobil in Norvegia ediNeptuneEnergy.

Nel dettaglio, gli azionisti BlueNord riceveranno 9,7153 azioni Var Energi di nuova emissione più 76,83 corone norvegesi in contanti per ogni titolo posseduto. Complessivamente saranno emesse 248,4 milioni di nuove azioni, pari a un aumento del capitale di circa il 10%, oltre a un esborso cash di 204 milioni di dollari. Eni resterà azionista di maggioranza (57,3%) anche dopo il completamento dell’operazione, previsto entro la fine del 2026, subordinatamente al via libera degli azionisti di BlueNord, delle autorità competenti e dei partner nelle licenze.

La preda porta in dote una partecipazione del 36,8% nel Danish Underground Consortium, il principale polo produttivo offshore della Danimarca e l’integrazione consentirà a Var Energi di innalzare il target produttivo di lungo periodo acirca 450mila barili equivalenti al giorno, il 10% in più rispetto agli obiettivi precedenti, rafforzando al tempo stesso la base di riserve e risorse fino a circa 2,4 miliardi di barili equivalenti. La società combinata potrà contare su una vita media delle riserve di circa 15 anni, mantenendo un costooperativo tra 10 e 11 dollari per barile equivalente.

Si stimano inoltre sinergie finanziarie comprese tra 250 e 300 milioni di dollari.

La disciplina finanziaria, sottolinea Var Energi non verrà sacrificata e l’incremento della produzione e della generazione di cassa promette nuovi dividendi.

Per Eni l’operazione conferma la strategia di sviluppo delle controllate specializzate in grado cosi di autofinanziare investimenti e dividendi. Ed è un presidio ulteriore nell’area europea.